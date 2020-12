Michael Phạm: Đứa trẻ gốc Việt nghiện game bước lên võ đài Muay Thái

Michael Phạm sinh ra tại London, Anh Quốc, với cha mẹ đều là người Việt Nam - mẹ anh là người Hà Nội và cha anh là người Sài Gòn, cả hai gặp nhau ở xứ sở sương mù. Hai ông bà đến Tottenham và làm việc trong một xưởng may với mức lương chỉ ở tầm trung bình. Trên Michael là 3 chị gái. Cuộc sống của gia đình nhỏ người Việt trôi qua khá êm đềm.

Là con trai duy nhất trong nhà, được cưng chiều từ nhỏ lại chẳng phải làm việc mấy, Michael bắt đầu sa đà vào những trò chơi điện tử. Anh luôn dán mắt vào màn hình máy tính sau mỗi giờ đi học về, điều đó khiến cho Michael chẳng mấy thân thiết với các bạn đồng trang lứa.

"Tôi không giỏi trong hầu hết mọi thứ. Tất cả những gì tôi thích nhất lúc đó là các trò chơi điện. Tôi cũng không bao giờ tham gia thể thao hay hoạt động ngoài trời nào, và tôi học cũng chẳng giỏi nốt. Mỗi khi đi học về, tôi chỉ muốn đến bên chiếc máy tính của tôi." – Michael Phạm nhớ lại.

Võ sĩ Muay Thái ONE Championship Michael Phạm.

Bước ngoặt đến khi Michael Phạm vào cấp 3. Thường gặp phải vô số rắc rối ở trường, Michael Phạm không thiếu những khi bị các bạn cùng lớp dọa nạt, đánh đập. Điều đó đã thúc giục Michael phải tìm một cách nào đó để bảo vệ bản thân.

"Những đứa trẻ khác thường xuyên cướp đồ của tôi hoặc làm những điều tương tự. Tôi phải chịu đựng sự chèn ép của chúng mọi lúc ở trường. Lúc đầu, tôi gọi cho anh họ của tôi mỗi khi bị chúng bắt nạt, để anh ấy đến dạy cho chúng một bài học" – Michael kể lại.

"Thật tốt khi có ai đó để gọi giúp đỡ, nhưng vấn đề là tôi thường gọi cho anh ấy quá nhiều. Anh ấy nói rằng tôi cần phải học cách tự bảo vệ bản thân vì anh ấy không thể che chở cho tôi suốt đời".

Hôm sau, anh họ của của Michael dẫn HLV Phillip Tieu đến gặp cậu bé nghiện game, mong cậu chàng bắt đầu học võ. Nhận thức rất rõ ràng rằng đó là cách dễ nhất để có thể thoát khỏi những rắc rối ở trường, nhưng Michael Phạm vẫn chưa quyết tâm. Khó mà khuyên bảo Michael tránh xa chiếc máy tính cho được.

Mặc dù vậy, người anh họ cũng thuyết phục được Michael Phạm bắt đầu tập luyện những động tác đấm đá cơ bản ngoài vườn nhà của dì anh. Không lâu sau đó, cậu chàng mọt game Michael đã đủ cam đảm bước vào phòng tập. Chỉ một lần mỗi tuần, nhưng điều đó cũng đã làm tăng sự hứng thú của Michael dành cho việc tập luyện.

Lúc đầu, cậu bé nghiện game Michael Phạm khá thờ ơ với võ thuật.

"Tôi chẳng bao giờ hứng thú với võ thuật cho đến khi tôi nhận ra rằng tôi cần phải bảo vệ bản thân mình khỏi các mối hiểm họa. Tôi biết phải học và tập luyện để có được sự tự tin vào bản thân. Hai người anh em họ của tôi đã giúp tôi rất nhiều, chúng tôi tập luyện cùng nhau và thúc đẩy nhau tiến bộ. Họ như là gia đình thứ hai của tôi vậy" – Michael chia sẻ.

Đó là lần đầu tiên trong đời, một cậu nhóc suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào máy tính bị mê hoặc bởi một môn thể thao bạo lực, và anh bắt đầu nghiêm túc và kỉ luật trong việc tập luyện.

"Điều khiến tôi muốn theo đuổi bộ môn này chỉ là những cảm xúc tôi có được sau mỗi buổi tập. Tôi nghiện cảm giác này, nó khiến bạn cảm thấy tốt hơn. Nó giống như là tôi đã chạm tới đỉnh cao, vì vậy tôi muốn luyện tập mỗi ngày" – Michael nói.

Sau 2 năm tập luyện, Michael bắt đầu sự nghiệp Muay Thái của mình. Lần thượng đài đầu tiên, mặc dù bị bao trùm bởi sự lo lắng và hồi hộp, Michael cũng đã bước lên đài với một tinh thần chiến binh và chiến thắng trận đấu đầu tiên trong cuộc đời đó.

"Khi tôi chiến thắng trận đấu ấy, tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Sự chú ý của khán giả và phần thưởng sau trận đấu đã thúc đẩy tôi. Tôi muốn đấu thêm nhiều lần nữa, tôi nghĩ rằng tôi có thể làm nên một điều gì đó to lớn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi tìm thấy được đam mê của đời mình" – Michael chia sẻ.

Với tất cả động lực, Michael đã nỗ lực hết mình để đến với Muay Thái. Anh tập luyện một cách chuyên sâu và gặt hái được nhiều thành tích ở các đấu trường Muay Thái trên toàn thế giới. Với 3 lần vô địch Muay Thái châu Âu và nhiều lần giật giải ở các đấu trường ISKA, WKA, MTGP… Michael sớm lọt vào top 10 võ sĩ giỏi nhất tại Anh Quốc thời đó.

Sau những tháng năm tập luyện kiên trì, Michael Phạm đã gặt hái được nhiều thành công.

Và điều gì đến cũng đến, Michael Phạm đã vinh dự được ONE Championship trao cho cơ hội tranh tài tại sự kiện ONE: Immortal Triumph diễn ra ở Thành phố Hồ Chí Minh.

"Tôi rất vui khi nhận được cuộc gọi từ ONE. Có vẻ như mọi thứ tôi làm suốt 12 năm qua đã bắt đầu được đền đáp. Tôi đã xem ONE từ lâu và các võ sĩ đều là những người giỏi nhất của thế giới. Tôi nghĩ đây sẽ là một thử thách lớn dành cho tôi" – Michael chia sẻ.

"Tôi đã về Việt Nam nhiều lần để thăm họ hàng của mình, nhưng đây là lần đầu tiên thượng đài ở quê hương tôi. Vì thế đây là một vinh dự rất lớn lao mà tôi có được. Tôi sẽ cố gắng hết sức." – Michael tuyên bố.

Lần đầu tiên ra mắt khán giả Việt Nam, Michael đã không làm người hâm mộ nước nhà thất vọng khi đánh bại Mohamad Fakri Bin Yusoff và đánh dấu trận thắng đầu tiên của mình tại đấu trường võ thuật lớn nhất thế giới này.

Michael Phạm xuất sắc dành chiến thắng ngay lần đầu thượng đài ở đấu trường ONE Championship.

Những nỗ lực của anh suốt 12 năm tập luyện đã bắt đầu nở rộ, sự nghiệp của Michael đã khởi sắc khi anh đặt chân đến ONE Championship và sẽ tiếp tục thành công nếu như anh có thể kiếm thêm cho mình nhiều chiến thắng ở đây. Từ một cậu bé nghiện game, Michael Phạm đã thay đổi ngoạn mục để theo đuổi đam mê của mình. Hi vọng rằng, với tài năng và sự tập luyện nghiêm túc, Michael có thể sớm gặt hái cho mình nhiều thành công ở ONE Championship.