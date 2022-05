89 giây kinh điển ở trận Real Madrid – Man City

Real Madrid bị Man City dẫn 3-4 từ lượt đi trên sân Etihad và mọi chuyện thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn khi Mahrez ghi bàn thắng mở tỉ số ở phút 73. Tuy nhiên, Los Blancos đã có một màn thoát hiểm diệu kỳ với cú đúp chỉ trong vòng 89 giây cuối trận của Rodrygo Goes để đưa trận đấu vào hiệp phụ. 89 giây này có thể được xem là quãng thời gian đi vào lịch sử của giải đấu.

Rodrygo ghi 2 bàn liên tiếp chỉ trong 89 giây.

Phút 90, Benzema có pha thoát xuống khôn ngoan ra sau hàng thủ của Man City. Anh thực hiện một tình huống căng ngang thuận lợi vào phía trong và Rodrygo Goes có mặt kịp thời để đệm bóng cận thành tung lưới Man City. Chỉ hơn 1 phút sau đó, lại là Rodrygo Goes ghi tên mình lên bảng tỷ số. Lần này cầu thủ vào sân thay người của Real Madrid thực hiện một cú đánh đầu hiểm hóc sau pha tạt bóng khó chịu từ bên cánh phải. Cũng phải giành lời khen cho Rodrygo Goes ở tình huống này khi anh chọn chính xác điểm rơi, đồng thời loại bỏ sự kèm cặp của bộ đôi trung vệ bên phía Man City. 2 bàn thắng quý như vàng của Rodrygo Goes đã giúp Real Madrid từ cõi chết trở lại.

Trong khi Real Madrid tạo ra 89 giây thần thánh thì Man City cũng có khoảng thời gian đáng quên ở những phút cuối trận. Họ liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn trong đó cú đệm bóng cận thành của Grealish bị Ferland Mendy cản phá ngay trước vạch vôi. Đó chưa kể là tình huống chân sút người Anh có một cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Real sau khi đập người cầu thủ đối phương.

Real Madrid đã tạo ra một trong những cuộc lội ngược dòng khó tin nhất.

Đơn giản trong khi Real Madrid có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc còn Man City thì không. Trong hành trình tiến tới chung kết của đội chủ sân Bernabeu mùa này, Karim Benzema chính là cầu thủ xuất sắc nhất. Anh thực sự là cơn ác mộng của các đại diện đến từ Ngoại hạng Anh. Ngoài ra Los Blancos vẫn còn đó những Rodrygo Goes hay Vinicius.