Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2023 Bùi Khánh Linh: "Tôi chưa có bạn trai"

"Top 5 Miss World Vietnam 2023 là sự nỗ lực của bản thân cộng hưởng với tình yêu thương, giúp đỡ của tất cả mọi người dành cho tôi. Việc dừng lại tại Top 5 có thể do thiếu chút may mắn hoặc do bản thân tôi chưa phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Nhưng tôi luôn trân trọng và tin tưởng vào kết quả", Bùi Khánh Linh từng chia sẻ. (Ảnh: FBNV)