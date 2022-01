Á hậu Lào Xanita Savengxok: "Tôi đã trót yêu Việt Nam quá nhiều"

Xanita Savengxok sinh năm 2001 tại Viêng - Chăn (Lào). Năm 2019, cô đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Miss World Lào. Tuy được nhiều người biết tới, cô quyết định lựa chọn tiếp tục con đường học tập.

Xanita Savengxok đứng thứ 4 từ trái sang, giành ngôi Á hậu trong cuộc thi Miss World Lào năm 2019. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với PV Dân Việt, Xanita cho biết: "Tôi quyết định tới Việt Nam bởi đây là đất nước anh em, gần gũi và gắn bó với đất nước chúng tôi trong một hành trình dài lịch sử. Văn hóa và con người Việt Nam cũng khiến tôi thích thú và luôn muốn khám phá".

Xanita tới Việt Nam vào cuối năm 2019 để học dự bị tiếng Việt tại Trường THPT Hữu Nghị T78 trước khi vào học khoa Khai thác vận tải đường sắt tại trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Thời gian đầu sinh sống tại Việt Nam, cô gái trẻ gặp không ít khó khăn bởi nỗi nhớ gia đình và cách biệt ngôn ngữ.

"Có những lúc tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ nhà, mọi thứ nơi đây còn quá xa lạ với em. Do chưa nói được tiếng Việt, đôi lúc tôi thấy lạc lõng và sợ hãi. Tuy vậy, tình cảm yêu thương của những người Việt Nam dành cho em đã giúp em vượt qua và cảm thấy ấm áp trở lại", Xanita tâm sự.

Xanita từng gặp không ít khó khăn khi mới tới Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Dịch Covid-19 bùng phát khiến Xanita gặp không ít khó khăn trong việc học tập. Đó cũng là lý do người đẹp không thể về thăm gia đình trong một thời gian dài. Tuy vậy, với cô, năm 2021 đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ: "Năm vừa qua đã mang tới cho tôi nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống, không chỉ về nhận thức, mà ngay cả trong từng hành động. Nhờ vậy, tôi can đảm hơn trong việc đưa ra quyết định các vấn đề của bản thân".

Đây là năm thứ 2, Xanita cùng bạn bè đón Tết cố truyền tại Việt Nam. Với cô, dịp Tết Nguyên đán mang lại một cảm xúc đặc biệt: "Tết cổ truyền tại Việt Nam rất khác Tết cổ truyền tại Lào. Ở Việt Nam, mọi người gặp gỡ, trò chuyện, gói bánh chưng, chọn hoa đào. Còn tại Lào, chúng tôi sẽ té nước, tắm Phật, buộc chỉ cổ tay, mong cho năm mới an lành".

Á hậu Lào Xanita Savengxok cho biết, hiện tại, cô đã coi Việt Nam như ngôi nhà thứ 2. (Ảnh: NVCC)

Người đẹp 21 tuổi cho biết, cô sẽ đón Tết Nguyên đán cùng với những người bạn tại trường, cùng nhau gói bánh chưng, trò chuyện: "Đón Tết tại trường ít người thôi nhưng chúng tôi rất vui vẻ, thoải mái. Hiện tại, tôi đã coi Việt Nam như ngôi nhà thứ hai, đã trót yêu Việt Nam quá nhiều. Tôi nghĩ mình sẽ còn sống lâu dài ở nơi đây".

Nói về những hi vọng trong năm mới, Xanita Savengxok mong muốn dịch Covid-19 sẽ sớm bị đẩy lùi, mọi học sinh, sinh viên đều có thể tới trường học tập. "Tôi hi vọng năm 2022 sẽ mở ra những cơ hội mới cho mình trong công việc và cuộc sống. Mong tất cả mọi người đều có cuộc sống bình an, khỏe mạnh" - người đẹp Lào chia sẻ.