Concert 2NE1 tại TP.HCM liệu có "cháy vé"?

Giá vé cao nhất tại concert 2NE1 ở TP.HCM là 6.500.000 đồng

Chiều 25/12, đơn vị sản xuất chính thức công bố giá vé và sơ đồ chỗ ngồi tại concert của nhóm nhạc 2NE1 tại TP.HCM. Đêm nhạc dự kiến diễn ra vào ngày 15 và ngày 16/02/2025.

Theo BTC, các mức giá được thiết kế linh hoạt nhằm phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. Hạng vé cao nhất tên VIP PACKAGE có mức giá 6.500.000 đồng, đi kèm nhiều quyền lợi đặc biệt giúp người hâm mộ có cơ hội tiếp cận gần hơn với thần tượng. Các hạng vé còn lại có giá 2.200.000 đồng - 3.000.000 đồng - 3.500.000 đồng - 4.500.000 đồng - 5.000.000 đồng.

Vé sẽ chính thức được mở bán từ 12h00 trưa ngày 09/12/2024 trên nền tảng phân phối vé chính thức Ticketbox.

Sơ đồ chỗ ngồi tại concert 2NE1 diễn ra ở TP.HCM vào tháng 2/2025. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ với Dân Việt, chuyên gia truyền thông Trần Hoài Linh cho rằng, giá vé concert 2NE1 khá hợp lý, phù hợp với đông đảo khán giả. "Dù gần đây không ít show K-pop bị hoãn, hủy, đêm diễn của 2NE1 nhiều khả năng vẫn được công chúng đón nhận do được tổ chức bởi một đơn vị khá uy tín, đã từng tổ chức thành công concert Born Pink của nhóm nhạc BlackPink tại Hà Nội. Trong số các nhóm nhạc nữ của K-pop, 2NE1 cũng có lượng người hâm mộ đông đảo. Những đêm nhạc của họ thường được đánh giá cao bởi chất lượng âm thanh, ánh sáng cũng như khả năng khuấy động sân khấu của mỗi thành viên trong nhóm" - bà Hoài Linh nhận định.

Nhóm nhạc 2NE1. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt, ông Bonor Seen – đại diện iME Entertainment Group (đơn vị tổ chức concert BlackPink vào năm 2023 và concert 2NE1 sắp tới) từng bày tỏ kỳ vọng tổ chức thêm nhiều show diễn đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam: "Sau khi có cơ hội được hiểu hơn về văn hóa của các bạn, chúng tôi càng thêm khao khát được mang đến cho người Việt Nam những cơ hội được trải nghiệm những show diễn chất lượng, cũng như đưa Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ sự kiện của những người yêu nghệ thuật.

Tôi tin rằng, các concert quốc tế là một sự kiện tốt cho việc thúc đẩy kinh tế, hoạt động du lịch tại điểm đến, quảng bá văn hóa quốc gia hay việc nâng cao hình ảnh thương hiệu của thành phố nói riêng và quốc gia nói chung trên bản đồ của ngành công nghiệp giải trí. Bởi lẽ, tham dự concert không chỉ có người hâm mộ trong nước, mà còn có rất nhiều những chuyên gia, nghệ sĩ, người hâm mộ từ nhiều nước trong khu vực... cũng sắp xếp thời gian, đặt vé tới quốc gia đó, vừa tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt của sự kiện, vừa ghé thăm quan, du lịch".

Concert tại TP.HCM vào tháng 2/2025 sẽ là lần thứ hai 2NE1 biểu diễn tại Việt Nam với đội hình đầy đủ cả 4 thành viên. Sau 8 năm kể từ khi tan rã và bất ngờ tái hợp, sự trở lại của 2NE1 hiện nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ K-pop, đặc biệt các khán giả thuộc thế hệ 8X và 9X.

Đêm diễn dự kiến sẽ tái hiện lại những bản hit huyền thoại làm nên tên tuổi 2NE1, đưa người hâm mộ trở về thời đỉnh cao của K-pop Gen 2. Các ca khúc dự kiến sẽ được biểu diễn trong đêm nhạc là Fire, I Don't Care, Can't Nobody, Go Away, Lonely, I'm the Best, Ugly, Falling In Love, Missing You, và Come Back Home...