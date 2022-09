Á hậu Thảo Nhi Lê: "Tôi dành ít nhất 2 buổi trong tuần để gặp bạn trai"

Sau khi giành được ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cái tên Thảo Nhi Lê ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả.

Bước ra từ cuộc thi, Á hậu tất bật với nhiều hoạt động. Hôm 28/9, Thảo Nhi Lê chính thức đảm nhận vai trò đại sứ của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Chia sẻ về việc làm thế nào để cân bằng công việc và cuộc sống, Thảo Nhi Lê tiết lộ với Dân trí: "Khi trở thành Á hậu 1, khối lượng công việc của tôi nhiều gấp 3 lần trước đây. Nhưng vì bản thân tôi muốn làm nên không thấy quá mệt mỏi. Tuy nhiên, ai cũng có lúc bị căng thẳng, có những ngày tôi cũng áp lực vì bản thân mình có quá nhiều thứ phải cân bằng từ công việc, bạn bè đến tình cảm".

Thảo Nhi Lê chính thức đảm nhận vai trò đại sứ của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (Ảnh: Ban Tổ chức).

Là người ưu tiên cho công việc, điều này khiến thời gian cô dành cho người yêu bị hạn chế đi phần nào. Thảo Nhi Lê tâm sự: "Thật ra bạn trai tôi cũng là người rất bận rộn trong công việc. Vì thế, cả hai dễ thông cảm cho nhau hơn. Thông thường, chúng tôi sẽ dành thời gian cho nhau vào các buổi tối như đi ăn, trò chuyện với nhau".

Người đẹp chia sẻ, điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ là dành thời gian cho nhau. Dù bận thế nào, cô và bạn trai vẫn dành ít nhất 2 buổi/tuần để gặp mặt, không gặp được nhiều thì ít. Cô cho rằng tình cảm dành cho nhau vẫn là trên hết.

Á hậu Thảo Nhi Lê cho biết thêm, vừa qua, khi tham dự Tuần lễ thời trang New York, cô may mắn có sự đồng hành của người yêu. Cả hai đã có nhiều thời gian dành cho nhau hơn kể từ khi cô giành được ngôi vị Á hậu 1.

Á hậu Thảo Nhi Lê và bạn trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Thật ra 1 tháng đi nước ngoài đó cũng có thể xem như là khoảng thời gian tôi "bù đắp" cho bạn trai mình. Tuy nhiên, anh ấy cũng hỗ trợ tôi rất nhiều, đặc biệt là về mặt tinh thần. Vì khi tham dự New York Fashion Week, tôi cũng rất áp lực và căng thẳng. May mắn là tôi có bạn trai đi cùng, anh ấy quan tâm, an ủi tôi. Thức dậy với sự ủng hộ của anh ấy, đó là sự động viên lớn đối với tôi", Thảo Nhi Lê tâm sự.

Chính vì bận rộn với lịch trình dày đặc, Á hậu luôn phải tự tìm cách để cân bằng cuộc sống, cô cho biết: "Mặc dù bản thân tôi là một người sống tích cực, nhưng cũng có lúc tôi bị quá tải trong công việc dẫn đến căng thẳng. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là việc bình thường, quan trọng là mình vượt qua thế nào. Tôi thường cân bằng bản thân bằng cách ngồi thiền. Trước khi đi ngủ, tôi thường ngồi thiền khoảng 15 phút để giúp bản thân bình tĩnh lại".

Bên cạnh đó, cô cho biết bản thân cũng ăn uống lành mạnh và thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe tiếp tục làm việc.

Thảo Nhi Lê khẳng định cô luôn chú trọng cân bằng công việc và cuộc sống (Ảnh: Ban Tổ chức).

Lê Thảo Nhi sinh năm 1994, được nhiều người biết đến là một doanh nhân, người mẫu, nhà sáng tạo nội dung trên YouTube. Năm 2022, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 1. Người đẹp được đánh giá là sở hữu đường nét lai Tây cùng hình thể nóng bỏng, phong cách cá tính.

Bạn trai của Thảo Nhi Lê tên Nguyễn Bảo Long, hơn cô 9 tuổi, hiện là chủ một quán bar ở TPHCM. Á hậu Thảo Nhi Lê và bạn trai bắt đầu mối quan hệ yêu đương vào năm 2020. Người đẹp từng chia sẻ cô với bạn trai đúng nghĩa là "yêu từ cái nhìn đầu tiên".