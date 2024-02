Adriano Schmidt tái ngộ Nguyễn Công Phượng ở Nhật Bản

Trung vệ thuộc biên chế CLB MerryLand Quy Nhơn Bình Định Adriano Schmidt mới đây đã đăng ảnh về chuyến đi chơi tại Nhật Bản của mình. Đáng chú ý là tại đất nước Mặt trời mọc, anh đã có dịp gặp lại người đồng đội cũ Công Phượng ở Nhật Bản.

Trong quá khứ, cả hai từng có một quãng thời gian ngắn làm đồng đội của nhau tại ĐT Việt Nam. Lần gần nhất Công Phượng và Schmidt thi đấu cùng nhau là trận thắng 2-0 Afghanistan đợt giao hữu tháng 6/2022.

Adriano Schmidt tái ngộ Nguyễn Công Phượng ở Nhật Bản. Ảnh: FBNV.

Hồi tháng 12/2023, Công Phượng cùng gia đình đã trở về TP.HCM nghỉ ngơi sau khi mùa giải khép lại. Sau đó, anh đã được Yokohama gia hạn hợp đồng thêm một mùa. Tuy nhiên, không nhiều người lạc quan về bản hợp đồng này khi Phượng đã không được đá phút nào ở J-League 1.

Được biết Bầu Đức đã đánh tiếng gọi Công Phượng về cứu HAGL nhưng cầu thủ này chưa thu xếp được công việc. Ở Nhật, Công Phượng trả lời báo chí khá thường xuyên. Anh nói mình hạnh phúc với cuộc sống ở đây, không có thành kiến với HLV Troussier.

Việc gặp gỡ Adriano Schmidt cũng là cơ hội để Công Phượng gặp lại đồng hương nơi đất khách. Đây là năm thứ hai liên tiếp Phượng không ăn Tết ở quê nhà, vì đang bận tập luyện cùng Yokohama để hướng đến mùa giải mới 2024.

Adriano Schmidt cũng cho biết Công Phượng không có Tết do bận tập trung cùng Yokohama FC chuẩn bị cho mùa giải mới. Điều này phần nào đã cho thấy quyết tâm của ngôi sao người Nghệ An trong mục tiêu tìm kiếm cơ hội thi đấu nơi xứ người. Thời gian qua, do ít được ra sân nên Phượng đã không được HLV Troussier gọi lên ĐTQG.