Trung vệ Việt kiều Đức 1m85 nói gì khi góp mặt ở ĐT Việt Nam?

Adriano Schmidt. Ảnh: Bóng Đá

Adriano Schmidt được một phóng viên của Việt Nam biết đến thông qua Transfermarkt. Phóng viên này tìm cách liên hệ với Adriano Schmidt thông qua facebook. Tháng 6/2018, Adriano Schmidt đến Việt Nam. Điểm đến đầu tiên mà anh được giới thiệu chính là Hải Phòng, nơi được xem là tạo điều kiện nhất cho những cầu thủ Việt kiều tìm một vận may trong giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp ở V.League thời điểm đó. Thành công của Đặng Văn Lâm trong màu áo ĐTQG trở thành thỏi nam châm đủ sức hút và thuyết phục Adriano Schmidt tìm cơ hội ở Hải Phòng. Nhưng khác với thông tin Transfermarkt, Schmidt thực tế chưa có quốc tịch Việt Nam.

Adriano Schmidt khẳng định tiến bộ trong màu áo Bình Định. Ảnh: Bóng Đá

Đương nhiên, anh không thể kiếm được suất nội binh nếu không có điều kiện quan trọng như vậy. Hải Phòng không còn cách nào khác đưa Schmidt đến thử ở Than Quảng Ninh. Nhưng HLV Phan Thanh Hùng cũng đành lắc đầu. Bởi trình độ của Schmidt không thể hơn những ngoại binh thực thụ. Vào thế đường cụt tại Việt Nam, Schmidt buộc phải trở về châu Âu sau đó.



Nhưng giống như Văn Lâm, Adriano Schmidt không chấp nhận việc lỡ dở giấc mơ cầu thủ chuyên nghiệp như thế. Sau đó, thông qua sự hỗ trợ của bố mình, chàng trai này đã có quốc tịch Việt Nam. Đương nhiên, Schmidt nhận được cái gật đầu của Hải Phòng vào năm 2018, trước khi đến Bình Định ở mùa giải này.

Thời gian đầu ở Hải Phòng, Schmidt Adriano gặp rất nhiều khó khăn trong việc hòa nhập. Với vốn tiếng Việt gần như bằng 0, anh không thể giao tiếp với những đồng đội và huấn luyện viên nội. Đó là chưa kể thức ăn không phù hợp và mùa Hè nóng nực ở Việt Nam khiến cầu thủ sinh năm 1994 nhiều lần mắc bệnh.

May mắn cho Schmidt Adriano là thời điểm đó một cầu thủ Việt kiều khác là Đặng Văn Lâm cũng đang khoác áo Hải Phòng. Hai người được bố trí cùng chung một phòng và tình bạn bắt đầu phát triển từ đây.

“Hải Phòng lúc ấy xếp cho tôi ở với Văn Lâm vì anh ấy đang ở một mình. Tôi khi đó không biết nhiều về anh ấy, chỉ biết Lâm cũng có một nửa dòng máu Việt như tôi. Lúc đó Lâm và Fagan đã thân thiết với nhau rồi. Sau buổi tập, họ đưa tôi đi chơi, giới thiệu với tôi về cuộc sống ở Việt Nam”, Schmidt Adriano chia sẻ.

“Khi bạn gia nhập một đội bóng mới, những ngày đầu tiên có thể hơi khó khăn để làm quen, nhưng họ đã giúp đỡ tôi ngay từ giây phút đầu tiên. Văn Lâm nói với tôi rằng tôi không cô đơn. Nếu tôi cần gì cứ để anh ấy phiên dịch và giúp đỡ. Anh ấy đối xử với tôi như người thân trong gia đình.

Từ đó chúng tôi hay đi uống cà phê với nhau. Lâm và Fagan hỏi tôi về nhiều thứ, từ gia đình đến bóng đá. Họ còn cho tôi những lời khuyên khi sinh sống ở Việt Nam như việc không nên đi ra ngoài vào buổi trưa ở đây. Những lời khuyên ấy thực sự giúp ích tôi rất nhiều trong thời gian đầu ở Việt Nam.

Văn Lâm còn thường rủ tôi đi tập, đi ăn. Với tôi anh ấy không chỉ là một người đồng đội mà đó còn là người bạn, người hướng dẫn viên du lịch. Khi tôi về Đức, Lâm vẫn thường xuyên hỏi thăm tôi.

Schmidt Adriano có tình bạn khăng khít với Văn Lâm.

Chúng tôi có một tình bạn tuyệt vời và bây giờ vẫn không thay đổi. Đó cũng là lý do mà mỗi khi Lâm về Việt Nam là chúng tôi sẽ tụ tập cùng nhau.”



Đáng tiếc cho Schmidt Adriano là ở đợt tập trung lần này Văn Lâm không thể góp mặt vì chấn thương bả vai vẫn chưa lành. Tuy nhiên không loại trừ khả năng HLV Park Hang Seo bổ sung thủ thành mang hai dòng máu Việt Nga ở trận đấu gặp Nhật Bản vào ngày 29/3.

Mới đây Đặng Văn Lâm còn đăng một story hình ảnh của Adriano Schmidt lên trang cá nhân và viết: “Congratulations bro. And See you soon” (tạm dịch: Chúc mừng người anh em. Sớm gặp lại).