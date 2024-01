Agribank Đắk Lắk bàn giao nhà tình nghĩa cho nhiều hộ dân trước thềm năm mới Giáp Thìn Agribank Đắk Lắk bàn giao nhà tình nghĩa cho nhiều hộ nghèo trước thềm năm mới Giáp Thìn

Hàng chục căn nhà “Đại đoàn kết”, "Nhà tình nghĩa” khang trang, ấm áp nghĩa tình do Agribank Đắk Lắk tài trợ xây dựng và bàn giao trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024 đã giúp các hộ nghèo an cư, lạc nghiệp, từng bước ổn định cuộc sống, đón xuân an khang.