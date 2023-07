Agribank Đắk Lắk hỗ trợ, chia sẻ với gia đình các nạn nhân vụ khủng bố tại Cư Kuin

Ngày 7/7, Đoàn công tác của ngành Ngân hàng tỉnh Đắk Lắk do ông Nguyễn Kim Cương, Giám đốc NHNN tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên 6 gia đình liệt sỹ và 2 cán bộ công an bị thương trong vụ “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Vương Hồng Lĩnh, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk (ngoài cùng bên phải), cùng đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ liệt sỹ Nguyễn Đăng Nhân (thôn 8, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin).

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ông Vương Hồng Lĩnh, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk tham gia đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ; trao quà, gửi lời động viên đến thân nhân của các liệt sỹ cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống và thăm hỏi cán bộ công an bị thương.

Được biết, để cùng tham gia hoạt động có ý nghĩa này của ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk đã vận động cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Chương trình “Chung tay giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ mất mát đau thương với các gia đình cán bộ, chiến sỹ công an hy sinh và bị thương” trên địa bàn huyện Cư Kuin. Số tiền vận động được là 60 triệu đồng.

Ông Vương Hồng Lĩnh, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk (ngoài cùng bên phải) thành kính dâng hương tưởng nhớ liệt sỹ Nguyễn Văn Kiên (thôn 12, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin).

Trước đó, ngày 30/6, trong khuôn khổ các hoạt động an sinh xã hội của Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Đắk Lắk, Agribank cũng đã hỗ trợ 1,2 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Cư Kuin và tỉnh Đắk Lắk.