Agribank: Hỗ trợ 1,2 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội tại huyện Cư Kuin và tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 30/6/2023, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk và thực hiện một số hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cư Kuin và tỉnh Đắk Lắk.



Tham gia đoàn công tác có ông Đinh Ngọc Quý - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, bà Cao Thị Xuân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội, ông Lê Nhật Thành - Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc, ông Triệu Văn Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội.

Ông Vương Hồng Lĩnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, đại diện Agribank trao bảng tượng trưng về hỗ trợ an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.ff

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cư Kuin cùng sự có mặt của lãnh đạo 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (là 2 xã vừa xảy ra vụ việc 2 nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở chính quyền xã Ea Tiêu và Ea Ktur của huyện Cư Kuin rạng sáng 11/6/2023).

Đồng hành cùng hoạt động an sinh xã hội của đoàn công tác, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã hỗ trợ huyện Cư Kuin 500 triệu đồng để làm nhà Đại đoàn kết cho đồng bào dân tộc thiểu số và 700 triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ông Vương Hồng Lĩnh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk, đại diện Agribank đã trao bảng tượng trưng về hỗ trợ an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cư Kuin và tỉnh Đắk Lắk.

Được biết, thời gian qua Agribank đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đầu tư, an sinh xã hội trên địa bàn các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chia sẻ với khó khăn của đồng bào và các địa phương, góp phần thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.