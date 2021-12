Agribank tỉnh Đắk Lắk: Tài trợ 300 triệu đồng và trao thưởng cho sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên

Tham dự buổi lễ, về phía đơn vị tài trợ có ông Vương Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank tỉnh Đắk Lắk; bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Agribank Phòng giao dịch ĐH Tây Nguyên cùng một số cán bộ, nhân viên Agribank tỉnh Đắk Lắk. Về phía Trường ĐH Tây Nguyên có ông Nguyễn Thanh Trúc - Hiệu trưởng nhà trường, Ban Lãnh đạo nhà trường cùng đại diện các em sinh viên K21 trúng thưởng trong chương trình “Agribank đồng hành cùng tân sinh viên 2021”.

Ông Vương Hồng Lĩnh trao tặng gói tài trợ an sinh xã hội trị giá 300 triệu đồng cho Trường ĐH Tây Nguyên. Ảnh: AGB

Thay mặt Agribank tỉnh Đắk Lắk, ông Vương Hồng Lĩnh đã trao tặng bảng tượng trưng gói tài trợ an sinh xã hội trị giá 300 triệu đồng cho Trường ĐH Tây Nguyên. Đồng thời trao phần thưởng cho các sinh viên đã may mắn trúng thưởng trong chương trình “Agribank đồng hành cùng tân sinh viên 2021”.

Phần thưởng cho mỗi sinh viên may mắn trúng thưởng trong chương trình “Agribank đồng hành cùng tân sinh viên 2021”. Ảnh: AGB

Theo Agribank tỉnh Đắk Lắk, hoạt động kinh doanh các năm 2020, 2021 của đơn vị gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tuy nhiên, Agribank tỉnh Đắk Lắk mong muốn đồng hành cùng địa phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Vì vậy Agribank tỉnh Đắk Lắk vẫn tích cực tham gia công xã hội, với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong đó, phần lớn kinh phí được dành cho các công tác an sinh giáo dục.