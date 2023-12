AI Day 2023 khai mạc với chủ đề "AI – tái thiết thực tại"

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

Về VinAI

Với tiền thân là Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo VinAI, công ty Cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo VinAI nằm trong top 20 công ty hàng đầu thế giới về phát triển các sản phẩm và dịch vụ ứng dụng AI. Là một phần của hệ sinh thái VinGroup, VinAI có vị thế thuận lợi để đi đầu trong việc cung cấp giải pháp số hóa, cải thiện trải nghiệm của khách hàng thông qua công nghệ và hệ thống trí tuệ nhân tạo. Công ty cam kết thúc đẩy sự phát triển của công nghệ AI, mở ra một thế giới thông minh và kết nối hơn.

Về New Turing Institute

Năm 2021, ông Vũ Duy Thức, bà Văn Đinh Hồng Vũ và ông Lương Minh Thắng đồng sáng lập New Turing Institute (NTI) - tiền thân là VietAI, tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2018 với sứ mệnh xây dựng và phát triển cộng đồng tài năng AI tại Việt Nam. Đến nay, NTI đã xây dựng thành công một cộng đồng đam mê AI, với hơn 30.000 người tham gia và đào tạo hơn 1500 tài năng AI cho Việt Nam. Các hoạt động của NTI xoay quanh 3 trụ cột cốt lõi: Đào tạo, Nghiên cứu và Khởi nghiệp.

Đối tác tổ chức Sự kiện

JobHopin

JobHopin là nền tảng tuyển dụng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam. Hiện nay, JobHopin đã có hơn 500 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ, kết nối với hơn 80.000 ứng viên có trình độ cao phù hợp nhiều nhu cầu tuyển dụng khác nhau. JobHopin đã tự hào huy động đầu tư thành công từ các ông lớn như Mynavi Corporation, quỹ đầu tư mạo hiểm KK Fund của Singapore, Canaan Valley Capital từ Hoa Kỳ, cũng như các nhà lãnh đạo từ iCareBenefits, PWC, Meta SEA và Công ty Chứng khoán HSC.

New Now

NEW NOW là một công ty chiến lược và sáng tạo, tập trung vào việc cung cấp nhiều loại dịch vụ đổi mới cho các công ty công nghệ cao. NEW NOW cung cấp tư vấn và triển khai về xây dựng thương hiệu, tiếp thị, ra mắt sản phẩm và các sự kiện tích hợp. NEW NOW đã thực hiện các chiến dịch và dự án có quy mô quốc tế cho các khách hàng như VinFast, Vingroup, GSM, FPT…