Mẹ của Kasim Hoàng Vũ nói gì khi con trai bị tung tin đã qua đời?

Tối qua (21/9), hàng loạt sao Việt như: NSND Việt Anh, ca sĩ Minh Quân, diễn viên Lệ Mỹ… đồng loạt gửi lời tiếc thương và chia buồn trước sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ. Người hâm mộ cũng được một phen "tá hỏa" khi biết tin dữ. Nhiều người ngỡ ngàng, không tin đó là sự thật nên vào các trang đã đăng tin Kasim Hoàng Vũ qua đời để hỏi thăm.

Sự việc sau đó được làm rõ là thông tin ban đầu do NSND Việt Anh tung ra. Nam nghệ sĩ sau đó đã ngay lập tức gỡ bỏ dòng trạng thái gây hoang mang này.

NSND Việt Anh nói đang lướt mạng xã hội thì thấy tin dữ về Kasim Hoàng Vũ. Ông xót thương đàn em nên viết lời tiễn đưa lên trang cá nhân. Một số ca sĩ, MC thấy NSND Việt Anh đăng tin thì cũng xúc động nên chia sẻ theo.

Hình ảnh Kasim Hoàng Vũ đang nằm trên giường bệnh ở Mỹ do ca sĩ Bích Phương chụp vào tối 21/9. Ảnh: NVCC

Ngay sau đó, dù đang nằm trên giường bệnh nhưng khi thấy "cõi mạng" loạn lên vì thông tin mình qua đời, ca sĩ Kasim đã ngay lập tức lên tiếng trấn an mọi người trên trang cá nhân: "Tôi vẫn khỏe. Ở đây ngủ ngon và có người chăm sóc nên tranh thủ nghỉ ngơi, chưa muốn về nhà".

Kasim Hoàng Vũ cho biết thêm, vì tập trung tĩnh dưỡng, anh không hoạt động nhiều trên mạng xã hội. Tuy vậy, mọi người đừng quá lo lắng và thận trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Dân Việt về tình trạng hiện tại của Kasim Hoàng Vũ, ca sĩ Trizzie – vợ cũ của Bằng Kiều cho biết: "Kasim đang điều trị tại bệnh viện và em ấy vẫn ổn. Tôi vẫn nói chuyện với chị Bích Phương – mẹ của Kasim mỗi ngày. Chị Bích Phương luôn túc trực bên cạnh để lo cho con. Chị gửi lời cảm ơn đến các anh chị em nghệ sĩ, giới báo chí truyền thông và khán giả đã quan tâm đến tình hình sức khỏe của Kasim. Chị cho biết, hiện giờ Kasim đang được các bác sĩ chăm sóc rất tốt, đã bớt đau và đang tập nói. Hiện giờ Kasim đang chờ lịch phẫu thuật ghép xương hàm".

Ca sĩ Bích Phương và Kasim Hoàng Vũ trong đêm nhạc "Tình nghệ sĩ" diễn ra cách đây không lâu. Ảnh: NVCC

Mẹ Kasim Hoàng Vũ đau lòng khi con trai bị tung tin qua đời

Trong khi đó, chia sẻ với Dân Việt, ca sĩ Bích Phương – mẹ của Kasim Hoàng Vũ cũng cho biết, bà rất đau lòng khi con trai đang đau đớn nằm trên giường bệnh, các bác sĩ đang cố hết sức để chữa trị… thì trên mạng xuất hiện nhiều thông tin đau lòng. Cách đây không lâu nhiều người nói về Kasim Hoàng Vũ với những lời lẽ không hay nhưng vì tập trung lo cho con nên bà bỏ qua, không muốn đôi co. Nhưng bà không ngờ, khi Kasim Hoàng Vũ đang nằm trên giường bệnh, tiến triển từng ngày mà người ta vẫn tung tin qua đời.

"Tôi thật sự rất buồn và rất xót xa khi người ta hết tung tin này đến tin khác về con mình. Chính những thông tin này tạo nên nguồn năng lượng xấu khiến cho Kasim gặp nhiều trở ngại hơn. Hiện tại sức khỏe con tôi đang tốt lên mỗi ngày, xin mọi người đừng tung thông tin thiếu kiểm chứng gây hoang mang nữa", ca sĩ Bích Phương nói.

Theo ca sĩ Bích Phương, Kasim Hoàng Vũ dự kiến sẽ được phẫu thuật vào tháng sau vì bác sĩ cần nhập một số thiết bị chuyên dụng. Về tinh thần, nam ca sĩ đã phấn chấn hơn nhờ có sự động viên của mọi người. Anh cũng bớt áp lực kinh tế sau khi nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ tận tình từ các anh chị em nghệ sĩ và người quen ở hải ngoại.

Kasim Hoàng Vũ bị viêm khớp xương hàm, phải phẫu thuật nang xương ở hàm và cổ hồi tháng 3/2023. Ca mổ khiến anh sụt hàng chục kilogam. Cằm, cổ của anh chịu tổn thương nên gương mặt cũng có nhiều biến đổi.

Nam ca sĩ đã phải trải qua 5 - 6 tháng kiêng cữ, hạn chế hoạt động cơ hàm, không hát, chỉ ăn đồ mềm. Những ngày bị bị bệnh, dù sức khỏe yếu nhưng nam ca sĩ vẫn hàng ngày ra nhà hàng đứng bếp nấu món ăn để phục vụ khách. Điều này khiến ca sĩ Bích Phương phải thốt lên khi biết sự thật: "Tôi là mẹ mà còn khâm phục Kasim. Chưa bao giờ Kasim gọi cho tôi than đau, than cực, than khổ… Ngược lại, Kasim còn động viên tôi lạc quan và tích cực lên khi tôi qua Mỹ".

Tiếc rằng, sức khỏe của Kasim Hoàng Vũ chưa ổn định được bao lâu thì bệnh tái phát hồi đầu tháng 8. Ca sĩ từng tâm sự với người bạn thân rằng, gần đây con trai rất yếu, mệt mỏi đến run rẩy vẫn phải cố làm việc. Kasim lo lắng kinh tế khó khăn khi phải đóng cửa nhà hàng để chữa bệnh suốt thời gian dài.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Anh nổi tiếng từ năm 2004 sau khi giành giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn. Kasim có chất giọng khỏe, hát rock máu lửa và nhiều "hit" trong đó nổi bật là bài Vì yêu.

Hơn 10 năm trước, anh khép lại sự nghiệp ca hát tại Việt Nam để sang Mỹ, sống kín tiếng cho đến năm 2018 mới công bố có con trai với bạn gái Việt kiều.

Kasim Hoàng Vũ hiện sống ở Texas, Mỹ. Trước khi bị bệnh, anh duy trì ca hát trên sân khấu hải ngoại, ngoài ra đầu tư phòng thu và tự sản xuất các MV cá nhân để đăng trên YouTube. Anh cũng mở nhà hàng phục vụ món Việt Nam, đặc biệt là ẩm thực Huế.