Phim Love Next Door tập 11: Choi Seung Hyo đau lòng vì biến cố gia đình, hẹn hò với Bae Seok Ryu?

Phim Love Next Door tập 11 có cảnh Choi Seung Hyo (Jung Hae In đóng) hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Bae Seok Ryu (Jung So Min) sau màn tỏ tình. Seung Hyo đau lòng khi nhận tin bố mẹ anh muốn ly hôn.