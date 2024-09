Anh trai vượt ngàn chông gai: Cường Seven bị đẩy vào hoàn cảnh khó xử

Tuấn Hưng chủ động chia sẻ để giảm áp lực của Cường Seven

Bước vào Công diễn 5, 26 anh tài sẽ phải đối diện với luật chơi mới có phần "khắc nghiệt" hơn. Theo đó, tất cả nghệ sĩ sẽ thành lập 2 nhà mới, thi đấu đối kháng ở từng vòng. Trong mỗi vòng đấu, nhà không giành chiến thắng trước đối thủ sẽ cầm chắc suất chia tay 1 anh tài trong chương trình.

Theo quy tắc thành lập nhà mới được chương trình đưa ra, 2 thủ lĩnh Cường Seven và Đinh Tiến Đạt chiến lược chọn những anh tài với khả năng phù hợp để ráp với đội hình có sẵn, tạo nên nhà mạnh nhất cho Công diễn 5. Tuy nhiên, những cái tên không nằm trong chiến lược đó, khiến 2 thủ lĩnh khó tránh được tình cảnh khó xử giữa hai bên.

Tuấn Hưng chủ động trò chuyện với Cường Seven trước thời điểm chọn đội. (Ảnh: NSX)

Đứng trước tình huống không được mời về nhà, Tuấn Hưng chủ động thẳng thắn nói suy nghĩ của mình với Cường Seven: "Em cứ lựa chọn cái em cần, đoạn sau thì để mọi chuyện như duyên số. Anh về đâu sẽ về đấy". Nam ca sĩ chia sẻ, anh đồng cảm với vị trí "khó xử" của Cường Seven. Chính chia sẻ tinh tế của Tuấn Hưng khiến Cường Seven thở phào nhẹ nhõm, gần như tháo gỡ được áp lực trong tâm lý khi đang cố gắng tìm cách để những người anh em thân thiết không buồn trong quyết định của mình.

Tuấn Hưng cũng tâm sự, anh hiểu ở chương trình ưu tiên tinh thần đồng đội nên dù cá nhân có xuất sắc nhưng nếu không phải là mắt xích quan trọng trong tập thể (thuộc từng trường hợp) thì cũng là điều bình thường. "Có thể giọng hát của tôi được nhiều người yêu thích nhưng chưa chắc tôi là một con người hoàn hảo hay quan trọng trong một tập thể. Điều này không trách ai được cả. Tới bây giờ, tôi vẫn luôn cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực không đáng có để cố gắng cùng anh em, cống hiến và tiếp tục cháy hết mình", Tuấn Hưng chia sẻ.

Cùng với Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng chính là 2 cái tên không nằm trong chiến lược của 2 thủ lĩnh mời thành lập nhà. Theo quy tắc được chương trình công bố trước đó, cả 2 đã về chung nhà với Cường Seven. Cường Seven sau đó cũng chia sẻ rằng, anh hiểu được phần nào cảm xúc của đàn anh khi được chương trình bổ sung vào nhà mình. Cũng bởi vậy, vị thủ lĩnh này đã quyết đã nhắn tin xin lỗi vì trước đó anh và đồng đội chưa tính toán đủ số lượng thành viên, bởi vậy đã không gửi lời mời cả 2 gia nhập.

Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng chia sẻ cùng các anh tài trong chương trình. (Ảnh: NSX)

Sau quá trình chiêu mộ, 24 anh tài (chưa bao gồm anh tài hồi sinh) đã thành lập 2 nhà mới. Nhà tinh hoa gồm: Cường Seven (Thủ lĩnh), Tự Long, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Trương Thế Vinh, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, SOOBIN Hoàng Sơn, Kay Trần, (S)TRONG Trọng Hiếu; Nhà thiếu nhi gồm Đinh Tiến Đạt (Thủ lĩnh), Tiến Luật, Binz, Đỗ Hoàng Hiệp, Thanh Duy, Quốc Thiên, Tăng Phúc, Thiên Minh, Rhymastic, Liên Bỉnh Phát, Bùi Công Nam, Duy Khánh.

Ý nghĩa chủ đề Công diễn 5 là Thế giới song song. Theo nhà sản xuất, trong nghệ thuật, khi nghệ sĩ mang được cảm xúc, tâm khảm của bản thân lên những tiết mục, đó cũng là lúc họ được sống với những phiên bản khác của bản thân, trong thế giới song song. Bởi đến cùng, cuộc sống cũng là thế giới và nghệ thuật cũng là thế giới.

Tập 12 chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 lên sóng vào lúc 20h trên VTV3 vào ngày 4/10/2024.