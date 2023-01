Ai là người được cử đi do thám trận Malaysia vs Thái Lan? Ai là người được cử đi do thám trận Malaysia vs Thái Lan?

HLV Park Hang-seo đã cử trợ lý dự khán trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan để thu thập dữ liệu của hai đội bóng này.

