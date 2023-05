Chỉ còn hơn 10 ngày nữa (17/5) buổi livestream quay số tìm chủ nhân 3 giải triệu phú, mỗi giải 100 triệu đồng đầu tiên của hè 2023 sẽ chính thức diễn ra. Với 9 giải triệu phú và 1 giải tỷ phú cùng hơn 200 ngàn giải thưởng giá trị khác, chương trình khuyến mãi hè của Trà thanh nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 đang thu hút đông đảo người tiêu dùng tham gia mỗi ngày.

https://www.youtube.com/watch?v=eGTbvI8Bx3o

Gần 16 ngàn giải thưởng giá trị đã trao cho người chơi

Vừa thưởng thức những chai nước giải khát mát lành, tốt cho sức khỏe trước ngày hè nắng nóng, vừa dễ dàng trúng thưởng là niềm vui mỗi ngày của các bạn trẻ.

Chỉ sau khoảng nửa tháng khởi động, chương trình khuyến mãi hè "Xé ngay trúng liền" của Trà thanh nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 đã trao gần 16 ngàn giải thưởng giá trị là thẻ cào điện thoại từ 10 ngàn đến 500 ngàn đồng cho người chơi. Chương trình đang thu hút đông đảo mọi người tham gia và dễ dàng trúng thưởng mỗi ngày. Đặc biệt, đã có hàng ngàn người chơi trúng nhiều lần liên tiếp.





Thùy Dương, sinh viên ĐH Kiến Trúc tại TP.HCM cho biết: "Việc làm thêm không nhiều nên mình luôn phải cân đối chi tiêu cho phù hợp. Như trong những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua, mình chọn Trà Xanh Không Độ để giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt nắng nóng và tham gia chương trình khuyến mãi để kiếm thẻ cào điện thoại. Mình đã trúng 3 lần số tiền 20 ngàn và 1 lần trúng được 500 ngàn đồng. Vừa giải khát, vừa săn thưởng với Trà Xanh Không Độ là niềm vui mỗi ngày của mình. Biết đâu hên vào giữa tháng hay cuối chương trình mình lại may mắn trúng 100 triệu hay 1 tỷ đồng thì sao", Thùy Dương tươi cười cho biết.

Học sinh, công nhân và những người lao động ngoài trời thường xuyên giải khát với Trà thanh nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 và tham gia chương trình "Xé ngay trúng liền".



Anh Bùi Định, công nhân tại công trình xây dựng ở Long Thành, Đồng Nai cho biết, giữa thời tiết nắng nóng và công việc nặng nhọc ngoài trời, anh luôn phải tiếp thêm năng lượng và tỉnh táo làm việc bằng Nước tăng lực Number 1: "Vừa giải khát, tiếp thêm năng lượng để tỉnh táo tức thì, vừa tham gia chương trình "Xé ngay trúng liền" của Number 1. Dù mới chỉ trúng được vài lần số tiền 20 – 50 ngàn đồng nhưng tôi vẫn hy vọng các mã dự thưởng tôi nhắn tin sẽ gặp may ở lần quay số trúng thưởng 100 triệu đồng hay 1 tỷ đồng tới đây", anh Định giải khát với đồng nghiệp vừa tươi cười nói.



Mỗi năm một lần, người tiêu dùng lại hào hứng tham gia chương trình "Xé ngay trúng liền" khi vừa giải khát với Trà thanh nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực number 1 vừa có cơ hội trở thành triệu phú hoặc tỷ phú.

Tại TP.HCM, anh Hoàng Thịnh (nhân viên văn phòng) cho biết, "Tôi và đồng nghiệp thường chọn Trà thanh nhiệt Dr Thanh hay Trà Xanh Không Độ để thanh nhiệt cơ thể, giải tỏa căng thẳng trước thời tiết nắng nóng và áp lực công việc. Vừa giải khát lại có cơ hội trúng thẻ cào điện thoại mỗi ngày hay các giải 100 triệu, 1 tỷ sắp tới. Đó cũng là niềm vui để mỗi ngày làm việc và lan tỏa năng lượng tích cực hơn đến mọi người".

Ai sẽ là chủ nhân của 3 giải thưởng 100 triệu đầu tiên?

Vào sáng ngày 17/5 tới đây chương trình "Xé ngay trúng liền" sẽ tổ chức buổi livestream quay số để tìm chủ nhân của 3 giải triệu phú 100 triệu đầu tiên của chương trình. Tất cả những mã dự thưởng gửi về chương trình từ ngày 17/4 đến giữa đêm ngày 16/5 sẽ được quay số và có cơ hội trúng 03 giải 100 triệu đồng từ chương trình.

Trong 2 năm qua, đã có 12 khách hàng là học sinh, sinh viên, công nhân, tiểu thương đến từ các tỉnh thành: Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Tây Ninh, TP.HCM, Vĩnh Long, Cần Thơ…trở thành triệu phú. Đặc biệt, 2 người trở thành tỷ phú nhờ chương trình đến từ Phú Yên và Long An.

3 khách hàng may mắn trở thành triệu phú của chương trình "Xé ngay trúng liền" vào tháng 5/2022.

Chia sẻ với chương trình sau khi trúng thưởng vào tháng 5/2022, anh V.D.P tại Tây Ninh cho biết: "Khi đó mình rất bất ngờ, chưa dám tin trúng 100 triệu đồng thật dù mình cũng trực tiếp theo dõi buổi livestream quay số. Đến khi nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng từ tổng đài và điện thoại từ Ban tổ chức mình mới thực sự vỡ òa hạnh phúc.

Anh P cho biết, do tính chất đặc thù công việc buôn bán tự do nên anh đi lại rất nhiều dưới trời nắng nóng, do đó anh thường xuyên giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, giải khát với Trà Xanh Không Độ mỗi ngày. Sau khi trúng thưởng, anh dự tính sử dụng số tiền này để sửa nhà và đầu tư cho việc làm ăn để có cơ hội thay đổi cuộc đời.

Với em T.Q.Đ, một nam sinh lớp 12 tại Vĩnh Long – triệu phú nhỏ tuổi nhất của chương trình năm 2022 cho biết: "Em học 2 buổi một ngày trên trường, do áp lực học tập cuối cấp và đến trường dưới thời tiết nắng nóng nên em thường xuyên giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi bằng Trà Xanh Không Độ. Vừa giải khát, em vừa xé nhãn tham gia chương trình hy vọng trúng được thẻ cào điện thoại để đỡ phải xin tiền ba mẹ, ai dè nhắn mã dự thưởng 2 – 3 lần mà không trúng.

Căn nhà lá của gia đình em T.Q.Đ đang dần được thay thế bằng căn nhà gạch khang trang sau khi em trúng thưởng 100 triệu từ chương trình.

Tới khi nhận được tin nhắn trúng thưởng 100 triệu đồng từ tổng đài và điện thoại thông báo từ ban tổ chức mà em mừng rớt nước mắt. Em chưa bao giờ nghĩ em hay bố mẹ lại có được số tiền lớn đến vậy", T.Q.Đ xúc động nói.

Chị T.T.T, mẹ của em T.Q.Đ cho biết gia đình chị làm nông, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên vẫn ráng cho em T.Q.Đ học và theo đuổi ước mơ vào học tại trường ĐHSP Kỹ Thuật Vĩnh Long. "Gia đình tôi sẽ dùng 1 phần tiền để xây lại căn nhà lá dột nát. Phần tiền còn lại sẽ dùng cho con ăn học để có tương lai tốt hơn", chị T.T.T nói.

Vẫn còn hơn 200.000 giải thưởng bằng tiền mặt giá trị đang chờ người chơi trúng thưởng.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ tới buổi livestreams quay số chọn ra 03 khách hàng may mắn nhất trúng 3 giải triệu phú, mỗi giải trị giá 100 triệu đồng khi tham gia nhắn tin mã code dự thưởng về chương trình từ ngày 17/4 đến đêm ngày 16/5. Bên cạnh đó, vẫn còn hơn 200 ngàn giải thưởng giá trị khác đang chờ người chơi tham gia.

Người tiêu dùng có thể theo dõi buổi livestream quay số trúng 03 giải triệu phú trực tiếp tại: https://www.facebook.com/traxanhkhongdo.txkd để nhận được nhiều giải thưởng hấp dẫn từ buổi quay số và trực tiếp nhận được thông tin trúng 03 giải triệu phú từ chương trình.