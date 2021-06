AIA Việt Nam góp 7 tỷ đồng mua vắc-xin ngừa Covid-19

AIA Việt Nam chi 7 tỷ đồng cùng chống dịch Covid-19

Theo thống kê từ Bộ Y tế, hiện nay Việt Nam cần khoảng 150 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, với kinh phí ước tính khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng, đây là gánh nặng khá lớn cho ngân sách quốc gia.

Vì vậy, việc AIA Việt Nam cùng nhiều cá nhân và doanh nghiệp tham gia hỗ trợ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ thành lập qua Quyết định 779/QĐ/TTg ngày 26/5 là một việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa.

Ông Wayne Besant, Tổng Giám đốc AIA Việt Nam chia sẻ, trước thảm họa của đại dịch ngày càng lan rộng tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới, việc giúp người dân tiếp cận vắc xin ngừa Covid-19 là giải pháp hữu hiệu nhất để miễn dịch cộng đồng và đưa nền kinh tế trở lại cuộc sống bình thường.

"Với triết lý Điều gì tốt cho Việt Nam cũng sẽ tốt cho AIA Việt Nam, AIA Việt Nam rất vinh dự được góp phần trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 mà Chính phủ Việt Nam đang phát động", ông Wayne Besant, nói .

Được biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, từ tháng 3 năm 2020 đến nay AIA Việt Nam đã tham gia rất nhiều hoạt động: Hỗ trợ 2 tỷ đồng kinh phí mua thiết bị bảo hộ cho các y bác sĩ (thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); Hỗ trợ gói tài chính với tổng quỹ tối đa 23 tỷ đồng cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch khi không may nhiễm Covid-19 hoặc tử vong do Covid-19 (thông qua Bộ Y tế và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); Hỗ trợ tài chính cho đại lý, khách hàng không may nhiễm Covid-19 (20 triệu đồng/một trường hợp).

Ngoài ra, thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, AIA Việt Nam còn tham gia hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em bị cách ly trong vùng dịch tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang thời gian qua.