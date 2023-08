V - thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng và quyền lực nhất Hàn Quốc BTS đã công bố album solo đầu tay mang tên "Layover". Theo tiết lộ từ công ty quản lý BTS là Big Hit Music, album sẽ được phát hành vào ngày 8/9. Họ đã chia sẻ tin tức hấp dẫn này trên mạng xã hội với một đoạn video ngắn giới thiệu tiêu đề của album.

Theo Forbes, album sẽ có 6 bài hát, bao gồm các tựa đề như: "Rainy Days", "Blue", "Love Me Again", "Slow Dancing", "For Us" và một ca khúc phụ không có tựa đề. Trước đó, có thông tin cho rằng, V sẽ hợp tác với giám đốc sáng tạo của nhóm nhạc nữ NewJeans Min Hee Jin cho dự án solo này.

Album đầu tay của V (BTS) có bao nhiêu bài hát?

V sẽ ra mắt album solo vào tháng 9 tới đây. Ảnh: Big Hit Music.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh một số thành viên của BTS đang trong thời gian tạm dừng hoạt động do thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Hàn Quốc. Big Hit Music tuyên bố rằng, Suga của BTS đã bắt đầu quá trình nhập ngũ. Thời gian gián đoạn của nhóm dự kiến sẽ tiếp tục cho đến năm 2025 và tất cả bảy thành viên sẽ hoàn thành nghĩa vụ bắt buộc của họ trong vài năm tới. Jin và J-Hope hiện đang phục vụ trong quân đội.

Trở lại năm 2019, BTS đã được phép hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đến khi họ đủ 30 tuổi. Năm 2020, một luật mới cho phép những người Hàn Quốc xuất sắc trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật đại chúng được thực hiện điều tương tự.

V trước đây đã từng thực hiện bài hát solo "Christmas Tree" vào năm 2021, được giới thiệu trong bộ phim truyền hình nổi tiếng của Netflix có tên "Our Beloved Summer". Anh cũng đã phát hành một phiên bản của bài hát Giáng sinh cổ điển "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" vào năm sau đó.