Ám ảnh về kích thước "cậu nhỏ", nam giới đã có phóng đại không tưởng

Đối với nhiều nam giới, kích thước "cậu nhỏ" đã trở thành một chủ đề nhạy cảm và gây ám ảnh.

Nam giới luôn có mong muốn kích thước dương vật của mình to hơn để khẳng định bản lĩnh phái mạnh và làm hài lòng bạn tình của mình trong cuộc yêu.

Nhiều người cho rằng chiều dài và kích cỡ “cậu nhỏ” ảnh hưởng đến vấn đề tình dục, vì thế nam giới luôn bị ám ảnh về việc có kích cỡ khủng.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Phúc (khoa Nam học, Bệnh viện Quân đội 108), những lo lắng của nam giới có thể do những yếu tố phổ biến sau:

- Truyền thông và văn hóa: Việc truyền thông miêu tả các tiêu chuẩn cơ thể lý tưởng, trong đó có cả kích thước dương vật ảnh hưởng đến nhận thức chưa đầy đủ của công chúng về kích thước chuẩn của nam giới.

Những lời đồn thổi khiến cánh mày râu có sự ám ảnh về kích cỡ "cậu nhỏ" một cách thái quá. Ảnh minh họa vigyanveda.

Ngoài ra nội dung khiêu dâm cũng ảnh hưởng đến tâm lý kích thước của nam giới. Trong các nội dung khiêu dâm hiện đại, những diễn viên có kích thước dương vật lớn đều được miêu tả nhiều lần.

Những tiêu chuẩn này có thể dẫn đến những kỳ vọng không thực tế làm tăng sự không hài lòng về kích thước dương vật của mình.

- So sánh: Nam giới có thể so sánh kích thước của mình so với người khác qua câu chuyện hàng ngày với những người bạn hoặc trên mạng xã hội. Những so sánh này có thể không thực tế, bởi rất ít nam giới chia sẻ thật về kích thước của mình và đôi khi họ còn phóng đại hơn kích thước thực tế.

- Chiều cao cơ thể: Nhiều nam giới cho rằng kích thước cơ thể tỉ lệ thuận với kích thước “cậu nhỏ”. Điều này dẫn đến những người có kích thước cơ thể thấp tự ti so với những người có kích thước cơ thể lớn hơn mình.

- Chức năng tình dục: Đổ lỗi cho “cậu nhỏ” không giúp bạn tình được thỏa mãn trong cuộc yêu cũng là nguyên nhân khiến nam giới lo lắng. Tuy vậy, chức năng và hoạt động tình dục thường quan trọng đối với sự thỏa mãn hơn là kích thước.

Nếu bạn cảm thấy bất an về bạn tình không được thỏa mãn, thì đừng vội đổ lỗi cho cậu nhỏ, bạn hãy đi tìm một bác sĩ để tư vấn đưa ra giải pháp giúp bạn.

"Cánh mày râu nên nhớ một điều rằng, kích thước “cậu nhỏ” không phải là vấn đề, và cũng không phải là thước đo cho bản lĩnh nam giới hay khả năng tình dục vượt trội.

Đó chỉ là một nhận thức sai lầm đã được định hình, truyền tải bởi các yếu tố, văn hóa trong một thời gian dài", bác sĩ Phúc nhấn mạnh.