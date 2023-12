Âm hưởng nhộn nhịp từ bình minh đến chiều tà

Sôi động bên ngoài và bình yên bên trong

Khu Resort tỏa ra sự yên bình. Ảnh: Bồ Công Anh

Tại đây có khu nghỉ dưỡng mang tên Sao Mai Resort đẳng cấp 4 sao, sang trọng tọa lạc tại trung tâm thị xã Phú Mỹ. Khu nghỉ dưỡng trải rộng trên 6 ha, gần với khu công nghiệp Phú Mỹ, đồng thời là "láng giềng" với cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải.

Cảm giác êm đềm tại phòng nghỉ của Sao Mai Resort. Ảnh: Bồ Công Anh

Khu Resort có tứ diện đều là mặt tiền, tiếp giáp với những tuyến giao thông huyết mạch, đắc địa giúp vị thế của khu nghỉ dưỡng Sao Mai Resort trở nên đắt giá hơn bao giờ hết. Với 120 phòng nghỉ cao cấp và 39 bungalow được thiết kế đẹp mắt và trang bị đầy đủ tiện nghi tương xứng, Sao Mai Resort mang đến cho du khách một kỳ nghỉ thoải mái và sang trọng, có cảm giác như ở nhà.

Bungalow như căn nhà ấm áp cho mỗi du khách khi đặt chân đến Sao Mai Resort. Ảnh: Bồ Công Anh

Điều thú vị nằm ở chỗ, các Bungalow tại Sao Mai Resort được đặt một cái tên riêng không trùng lẫn. Mỗi căn đều có phong cách và trang trí độc đáo, phản ánh nền văn hóa và lịch sử của nơi mà nó được lấy cảm hứng đặt tên.

Ví dụ, villa tên của châu Âu thì được trang trí theo phong cách Pháp cổ điển, với nội thất hoa văn, đèn chùm và tác phẩm nghệ thuật. Trong khi biệt thự kiểu Nhật có trang trí tối giản với những đường nét mộc mạc và vật liệu tự nhiên. Dĩ nhiên không thể thiếu trang thiết bị tiện nghi.

Ngoài phong cách độc đáo, các biệt thự tại Sao Mai Resort còn mang đến hàng loạt dịch vụ đẳng cấp nhất. Khách hàng có thể tận hưởng hai bể bơi dành riêng cho người lớn và trẻ em, Jacuzzi ngoài trời và khu vườn nhiệt đới, cùng với dịch vụ quản gia, an ninh 24/24, đảm bảo mọi nhu cầu của họ đều được đáp ứng.

Góc cafe thư giãn bên view hồ bơi. Ảnh: Bồ Công Anh

Sao Mai Resort là lựa chọn tối ưu cho những ai muốn tìm kiếm một kỳ nghỉ theo khẩu vị: sang trọng, ấm cúng, riêng tư, tập thể, gia đình.. v.v.. Cho dù bạn là một cặp đôi muốn tìm một chuyến đi lãng mạn, một gia đình đi nghỉ mát, hay một nhóm bạn đang tổ chức một dịp đặc biệt của đời mình thì các dịch vụ tại đây đều mang đến sự kết hợp hoàn hảo.

Mênh mông đại sảnh Sao Mai Center 2. Ảnh: Bồ Công Anh

Tuy nhiên, đó chỉ là một trong những thứ tất yếu mà nơi này mang đến. Khu nghỉ dưỡng còn có 2 trung tâm hội nghị hiện đại có thể chứa đến 1.200 khách, đây là địa điểm tổ chức sự kiện lớn nhất tại Phú Mỹ. Chuỗi Sao Mai Center 1 & 2 được trang bị các thiết bị âm thanh hiện đại và cung cấp gói dịch vụ đi kèm để đảm bảo sự thành công cho bữa tiệc.

Chuỗi Sao Mai Center 1 & 2 được trang bị các thiết bị âm thanh hiện đại và cung cấp gói dịch vụ đi kèm để đảm bảo sự thành công cho bữa tiệc. Ảnh: Bồ Công Anh

Sao Mai Resort đã trở thành điểm đến phổ biến cho nhiều Doanh nghiệp, công ty, nhà đầu tư trong và ngoài nước, bao gồm Sam Sung Engineering Group, Fertilizer Co., Petrol Chemicals, Penta Ocean Co., Meinhartd Co., Posco Steel Company, Portcoast, BlueScoop Steel, Tan Hong Tourism và OSC, thường dừng chân để thưởng thức ẩm thực và giải trí cũng như có những chuyến công tác thương nghiệp hay chọn là nơi tổ chức Event với đẳng cấp tương xứng.

Sao Mai Resort luôn là sự lựa chọn đầu tiên tuyệt vời cho những ai muốn tìm kiếm sự thoải mái và tiện nghi tại Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu. Với các dịch vụ chuyên nghiệp cùng với không gian nghỉ dưỡng khác biệt, thích hợp để nạp năng lượng tích cực, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc của nơi bình yên gần siêu cảng nhộn nhịp thay vì ngắm biển xanh cát trắng.

Cho dù bạn là ai, với bất kỳ lý do gì đi nữa, thì khi ghé đến Sao Mai Resort đều có những câu chuyện đong đầy cảm giác thi vị để kể cho mọi người.

Tham khảo thêm các thông tin tại: https://www.facebook.com/TDSaoMai