Du lịch hè đến Mộc Châu nên thưởng thức những món ăn độc đáo, nổi tiếng này

Được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh đẹp, núi rừng hùng vĩ, cảnh sắc thiên nhiên với muôn màu muôn vẻ thay đổi theo từng mùa trong năm, Mộc Châu đã thu hút đông đảo khách du lịch tới chiêm ngưỡng, khám phá. Mộc Châu cũng là điểm đến với không khí mát mẻ, trong lành và yên bình để du khách có thể trải nghiệm, khám phá trong dịp mùa hè này. Bên cạnh đó, ẩm thực Mộc Châu cũng rất phong phú và độc đáo khiến cho du khách không khỏi tò mò và muốn được một lần thưởng thức.

Ẩm thực Mộc Châu: Gà đồi

Nhắc đến món ăn Mộc Châu là phải nhớ đến món gà đồi. (Ảnh: BestPrice)

Gà ở đây được nuôi trên đồi từ khi còn nhỏ xíu nên thịt rất săn chắc. Gà có thể chế biến được thành nhiều món như: nướng, luộc, xào… nhưng ngon nhất là vẫn gà được tẩm ướp bằng gia vị đặc trưng của người Thái sau đó đem nướng trên than củi cho đến khi vàng ươm. Chỉ cần ăn thử một miếng bạn sẽ thấy thịt gà có độ mềm vừa phải, da vàng ươm giòn sần sật, cùng với mùi thơm và hương vị đậm đà của gia vị ướp sẽ khiến du khách nhớ mãi không quên.

Ẩm thực Mộc Châu: Cá Suối

Cá suối, một trong những món ăn đặc sản tại Mộc Châu. (Ảnh: BestPrice)

Cá suối là một trong những đặc sản nổi tiếng ngon nổi tiếng nhất ở Mộc Châu. Món cá suối là loại cá nhỏ chỉ bằng hai đầu ngón tay, mình tròn, đầu tròn, có thể đem chiên giòn hoặc nướng. Khi thưởng thức, thực khách có thể ăn cả thịt lẫn xương, cảm nhận mùi thơm nức mũi mà không hề bị tanh, thịt ngọt bùi. Chính vì vậy, cá suối là một món ăn Mộc Châu mà hầu hết du khách nào cũng không muốn bỏ lỡ khi đến với vùng đất Mộc Châu.

Ẩm thực Mộc Châu: Nộm da trâu - Món ngon lạ mắt

Nộm da trâu - Món ngon lạ mắt ở Mộc Châu. (Ảnh: BestPrice)

Nếu như ai chưa có kinh nghiệm du lịch Mộc Châu thì chắc hẳn sẽ rất tò mò khi nghe đến món nộm da trâu bởi vốn dĩ da trâu rất dày, cứng và dai được dùng để làm trống, nhưng đây lại là món ăn Mộc Châu đặc trưng của người Thái.

Để tạo ra món ăn từ nguyên liệu này thì phải trải qua rất nhiều công đoạn như: hơ lửa, ngâm nước cho da thật mềm, rồi thái ra từng miếng mỏng và đều. Người dân ở đây không dùng dấm hay các loại tạo độ chua khác mà họ sử dụng nước măng chua để bóp nộm, tạo nên hương vị khác lạ, cùng với chút hạt mắc khén đặc trưng với liều lượng sao cho vừa miệng. Khi thưởng thức, du khách sẽ cảm nhận được cái sựt sựt của da trâu, vị chua của nước măng rừng, vị béo của đậu phộng, hương thơm của rau mùi, rất đưa miệng.

Ẩm thực Mộc Châu: Bê Chao

Bê Chao Mộc Châu. (Ảnh: BestPrice)

Phải nói bê chao xứng đáng là món ăn Mộc Châu được xướng tên đầu tiên khi nhắc đến ẩm thực nơi đây. Để có được một đĩa bê chao chuẩn vị thì không phải ai cũng làm được, thịt bê phải là loại bê vừa sinh được bảy ngày tuổi và chỉ bú sữa mẹ, thịt bê sau khi làm sạch sẽ được cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi tẩm ướp gia vị cho thấm.

Khi chao phải rất cẩn thận bởi nếu chao quá lâu thì sẽ bị dai và mất đi hương vị, nhưng cũng rất dễ bị sống. Khi ăn, du khách sẽ cảm nhận được độ mềm, vị ngọt, ngậy, mùi thơm nức mũi của các hương vị hòa quyện vào nhau đủ khiến cho du khách phải ngất ngây.

Ẩm thực Mộc Châu: Ốc suối hấp

Ốc suối hấp. (Ảnh: LVS)

Ốc suối ở Mộc Châu chỉ có ở những khu rừng rậm, nhiều cây cối, ẩm thấp. Chúng thường ra nhiều sau mưa để ăn lá cây. Chỉ cần một đợt mưa rào là tha hồ bắt, nhiều tảng đá bắt được gần 10 con. Những con ốc đá ở đây có hình dáng khá giống ốc núi bà Đen ở Tây Ninh, chúng không phát triển theo chiều dọc như ốc nhồi, ốc bươu vàng, nó phát triển theo chiều ngang, mình dẹt, to trung bình bằng hai đốt ngón tay, miệng loe ra có màu trắng sữa.

Những ngày mưa không đi nương được, ngồi bên đĩa ốc nóng là tuyệt với nhất. Ốc đá ngoài luộc ra còn có thể chế biến thành nhiều món khác. Thường bà con không xào ốc vì khi xào ốc sẽ ra nhiều nhớt, ăn không ngon. Nếu muốn nấu món canh, đun sôi nước, đổ ốc vào, cho thêm chút muối cho ốc giòn và khỏi tanh. Ốc luộc chín tới rồi đổ ra khuê. Thịt ốc đem nấu với lá nồm, lá chua hoặc măng chua…đều ngon. Cầu kỳ hơn người ta có thể nạo xoài chua đem trộn với ốc và gia vị: mùi tàu, lá gừng, tía tô, chanh, ớt làm gỏi.

Ẩm thực Mộc Châu: Canh rêu suối

Canh rêu suối, đặc sản ở Mộc Châu. (Ảnh: LVS)

Đến Mộc Châu, Sơn La, du khách không chỉ bị cuốn hút bởi cảnh đẹp của thiên nhiên mà còn cảm nhận sự hấp dẫn của những món ăn đặc sắc của đồng bào Thái đặc biệt là rêu đá – món ăn đặc trưng làm nên hương sắc núi rừng trong văn hóa ẩm thực của người Thái.

Rêu đá có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, trong đó đơn giản nhất là canh rêu tươi (kinh tau). Trước khi chế biến thành món ăn phải để rêu trên thớt hoặc hòn đá có mặt phẳng, dùng chày gỗ đập nhiều lần cho nát hết tạp chất bám trên rêu, rửa sạch không còn cát sạn. Rêu sau khi rũ hết cát sạn được cắt thành từng đoạn nhỏ, thả vào nước luộc gà hoặc xương hầm, nêm gia vị vừa khéo, đến khi chín sẽ dậy lên hương thơm hấp dẫn.

Theo kinh nghiệm dân gian, rêu đá là một món ăn mát lành giúp lưu thông khí huyết, giải độc, thanh nhiệt, hạ huyết áp cũng như nhiều công dụng khác.

Ẩm thực Mộc Châu: Cá hồi - Món ngon nhất định phải thử



Cá hồi - Món ngon nhất định phải thử. (Ảnh: BestPrice)

Mộc Châu là một trong số ít những nơi ở Việt Nam có thể nuôi được cá hồi. Cá hồi ở đây được nuôi trong nguồn nước lạnh của cao nguyên Mộc Châu nên phần thịt đặc biệt rất thơm và ngon. Tùy và khẩu vị của từng người, cá hồi sẽ được chế biến theo những cách độc đáo khác nhau như xông khói, chiên rán, làm lẩu, làm gỏi,... du khách cũng có thể mua cá hồi về nhà. Cá hồi thực sự đã trở thành món ăn Mộc Châu không thể không thưởng thức nếu như ghé thăm vùng đất Mộc Châu.

Ẩm thực Mộc Châu: Nậm pịa - Món ngon nổi tiếng

Nậm pịa là món ăn đặc biệt của người Thái. (Ảnh: BestPrice)

Nậm pịa là món ăn khá đặc biệt của người Thái và cũng là một trong những đặc sản nổi tiếng ngon nổi tiếng nhất ở Mộc Châu. Trong tiếng địa phương, "nậm" nghĩa canh và "pịa" là thứ chất sền sệt có trong ruột non con bò. Nguyên liệu chính để tạo ra món nậm pịa gồm tiết đông, sụn, khúc đuôi, thịt, lục phủ ngũ tạng như lòng, dạ dày, gan và cả phần ruột non có chứa phân non của bò hay dê. Món nậm pịa thường kèm cùng hoa chuối và lá bạc hà. Dù nậm pịa là một món ăn được yêu thích của người dân vùng cao nhưng không phải khách du lịch nào đến vùng đất này cũng đủ dũng cảm để thưởng thức món ăn Mộc Châu này.

Ẩm thực Mộc Châu: Rau cải mèo

Rau cải mèo. (Ảnh: BestPrice)

Rau cải mèo không chỉ là đặc sản Mộc Châu mà còn gắn liền với cuộc sống của nhiều gia đình tại đây. Rau cải mèo muốn ngon thì phải chọn khi lá còn non và xanh. Rau sẽ được thái nhỏ và xào cùng tỏi, sau đó nêm nếm các loại gia vị cơ bản nữa là đảm bảo ngon nức mũi thực khách. Rau cải mèo cũng chính là biểu trưng nổi bật cho văn hoá ẩm thực tại Mộc Châu.

Ẩm thực Mộc Châu: Bún cá lóc

Bún cá lóc. (Ảnh: traveloka)

Bún cá lóc thật sự có thể tìm thấy ở nhiều nơi, thế nhưng khi thưởng thức tại Mộc Châu thì thực khách chắc chắn sẽ tìm thấy được hương vị khác biệt. Cá lóc sẽ được tách thịt và xương ra riêng, trong khi phần thịt cá sẽ được tẩm bột chiên giòn thì xương cá sẽ đem đi để hầm nước dùng. Bún cá lóc Mộc Châu sẽ có đầy đủ bún, dọc mùng, thịt cá, cà chua,... mang đến hương vị cực kỳ hấp dẫn chỉ muốn ai mãi không thôi.

Ẩm thực Mộc Châu: Khoai sọ mán

Khoai sọ mán ở Mộc Châu vừa dẻo, thơm do người Dao trồng. (Ảnh: traveloka)

Khoai sọ mán là một loại khoai rất dẻo và thơm do người Dao trồng. Khoai sọ mán thường được mang đi nấu với xương sườn hay canh móng giò. Khoai sọ ăn vào có vị ngọt, vừa bùi vừa dẻo cực đã. Thực khách có thể thưởng thức tại chỗ món khoai sọ mán hay mua về làm quà cũng rất lý tưởng.