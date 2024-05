Nghỉ lễ 30/4-1/5: Loại hình du lịch nào được nhiều khách lựa chọn?

Kỳ

nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay đã kéo dài tới 5 ngày, người dân thoải mái nghỉ ngơi, đi du lịch cùng gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, xu thế du lịch của kỳ nghỉ lễ năm nay tại các điểm đến có sự chêch lệch khá lớn do kinh tế khó khăn và đặc biệt là giá vé máy bay tăng cao, khiến những địa điểm di chuyển bằng đường hàng không, lượt khách nội địa thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023, các điểm đến di chuyển bằng đường sắt, đường bộ lượng khách nội địa tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.