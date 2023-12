Ăn 1 món suốt 10 năm, vì sao Từ Hi Thái hậu xử tử đầu bếp khi biết nguyên liệu?

Nếu nhắc đến người phụ nữ quyền lực nhất của triều đại nhà Thanh, chắc chắn không ai có thể vượt qua được Từ Hi Thái Hậu. Dù trên danh nghĩa bà chưa một lần nắm giữ ngai vàng nhưng thực tế quyền lực của bà còn cao hơn cả vua. Thậm chí, bà còn có thể phế truất cả vua nếu vị này không nghe theo ý mình.

Ảnh minh hoạ.

Mỗi bữa ăn chính của Từ Hi đều phải có trên trăm món khác nhau. Ngoài ra, mỗi ngày còn có 2 bữa ăn nhẹ với ít nhất là 20 món. Các món ăn của Từ Hi Thái Hậu do 128 vị đầu bếp tài giỏi nhất nước thực hiện. Mỗi một món ăn đều có hương vị riêng, nguyên liệu nấu nướng cũng đều là hàng thượng hạng được tuyển chọn trên khắp cả nước. Có thể nói hầu như tất cả mọi món ăn từ sơn hào hải vị cho đến các món độc hay dị, không có món nào mà Từ Hi chưa từng thử qua.



Đến khi đã thấy chán các món ăn do các đầu bếp trong cung làm, Từ Hi Thái hậu đã nghĩ đến việc tổ chức cuộc thi nấu ăn ở ngoài cung để tuyển chọn thêm người vào cung để nấu ăn cho mình.

Vào cuối cuộc thi, Từ Hi cũng sẽ đến hiện trường để làm trọng tài và nếm thử từng món ăn. Một lần, Từ Hi đã thưởng thức một món ăn ngon của một đầu bếp đến từ Hà Nam. Ban đầu, bà chỉ ăn một miếng mỗi món để chấm điểm nhưng lần này bà gần như chỉ ăn một món súp của vị đầu bếp này.

Ngay sau đó, người đầu bếp đã được triệu vào cung và trở thành đầu bếp chuyên nấu món súp này cho Từ Hi Thái hậu. Bà có thể ăn liên tục mỗi ngày suốt 10 năm. Ban đầu, Từ Hi Thái hậu không biết rõ thành phần của món ăn, chỉ biết đây là một món súp rất ngon. Vào một ngày, Từ Hi đột nhiên nhớ ra rằng mình vẫn chưa biết nguyên liệu của món ăn mà mình yêu thích hàng ngày là gì. Vì vậy, bà đã cho gọi đầu bếp để hỏi.

Sau đó, Từ Hi Thái hậu biết được các thành phần của món súp yêu thích là từ nội tạng của cừu. Cảm thấy bản thân mất thể diện vì đã ăn món ăn có nguồn gốc từ nội tạng cừu, Từ Hi Thái hậu cực kỳ tức giận và lập tức ra lệnh chém đầu. Từ đó trở đi, bà không bao giờ dùng món ăn này nữa.