Từ Hi Thái hậu "chê" ngồi xe Mercedes-Benz giá 10.000 lượng vàng vì lý do khó tin

Từ Hi Thái hậu - người phụ nữ quyền lực bậc nhất lịch sử Trung Quốc, nắm thực quyền nhà Thanh suốt 47 năm - nổi tiếng với lối sống xa hoa không ai bì kịp. Bà không chỉ thích vung tiền cho quần áo, trang sức, tiệc tùng mà còn thích du ngoạn bằng kiệu hoặc xe ngựa sang trọng, đi chơi ở những nơi như Di Hòa Viên hay núi Tây Sơn.

Từ Hi Thái hậu

Nắm bắt được sở thích của Thái hậu, năm 1901, Viên Thế Khải - đại thần cuối thời nhà Thanh, sau là Đại Tổng thống thứ hai của Trung Hoa Dân Quốc, hoàng đế duy nhất của Hồng Hiến Đế chế - để lấy lòng bà đã bỏ ra 10.000 lượng bạc để mua chiếc sedan Mercedes-Benz thế hệ thứ hai làm quà nhân sinh nhật lần thứ 60 của thái hậu.

Chiếc xe này là dòng mui trần có thiết kế cổ điển, thân xe màu đen làm bằng gỗ, bánh xe và nan hoa bằng gỗ màu vàng, đèn bằng đồng, lốp đặc, hai trục và bốn bánh, về cơ bản khá giống xe ngựa 4 bánh ngày xưa. Phía trên xe có một mái che được giữ bằng 4 cột đứng, trang trí bằng tua rua màu vàng xung quanh. Động cơ xăng 10 mã lực với xilanh nằm ngang gắn khéo kéo dưới ghế ngồi của khách, tốc độ tối đa là 19 km/h.

Xe hơi của Từ Hi Thái hậu

Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy một món đồ nước ngoài tiên tiến, Từ Hi Thái hậu không giấu nổi cảm xúc vui mừng. Khi di giá đến Di Hòa Viên bằng xe hơi, Từ Hi Thái hậu bỗng phát hiện ra tài xế Sun Fuling chính là người từng lái xe ngựa cho mình. Bà bỗng chốc nổi giận, bắt người tài xế này phải quỳ lái xe. Ngặt nỗi xe hơi không giống như kiệu hay xe ngựa, không thể sử dụng tay thay chân để đạp ga và phanh, do đó mà suýt chút nữa người tài xế này đã gây ra tai nạn lớn.

Ảnh phục chế màu xe hơi của Từ Hi Thái hậu

Vụ việc khiến cho trên dưới triều đình hoảng sợ, cuối cùng Từ Hi phải dùng kiệu để đi tiếp. Sau đó, vì không chịu nổi việc tài xế luôn ngồi trước mình nên Từ Hi Thái hậu đã không còn thích chiếc ô tô hiện đại này nữa. Cũng vì thế mà chiếc Mercedes-Benz giá 10.000 lượng vàng cũng dần rơi vào quên lãng. Nhiều năm trước, người từ công ty Mercedes-Benz của Đức khi đến thăm Tử Cấm Thành đã ngỏ ý muốn đổi chiếc xe cổ của Từ Hi Thái hậu bằng 10 chiếc Mercedes-Benz boutique nhưng phía Trung Quốc kiên quyết từ chối.