Ấn Độ cầu cứu Trung Quốc

Theo ước tính có tổng cộng 39 thành viên thủy thủ đoàn trên hai con tàu MV Jag Anand và MV Anastasia đã thả neo từ mùa hè năm ngoái. Các con tàu chở hàng chục nghìn tấn than của Australia đã không được phép cập cảng Trung Quốc vì hàng hóa do Trung Quốc cấm nhập khẩu than của Australia.



Với việc thủy thủ đoàn bị kẹt vì thương vụ buôn bán giữa Australia và Trung Quốc, Chính phủ Ấn Độ đã liên hệ với Trung Quốc để cho phép con tàu cập cảng vì lý do nhân đạo.

Tuy nhiên, Trung Quốc nói rằng điều này là không thể do các biện pháp ngăn chặn đại dịch Covid-19 đang được thực hiện.

Anurag Srivastava, phát ngôn viên của MEA, cho biết các nhà chức trách Trung Quốc đã bày tỏ "sẵn sàng" giúp đỡ.

Ông nói thêm: "Chúng tôi hy vọng rằng sự hỗ trợ này sẽ được cung cấp một cách khẩn cấp, thiết thực và có thời hạn, trong bối cảnh tình hình nhân đạo nghiêm trọng đang diễn ra trên các con tàu," theo hãng tin Ấn Độ The Hindu.

Ji Rong, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ cho biết, Bắc Kinh đã liên lạc với các nhà chức trách Ấn Độ và tuyên bố "hỗ trợ kịp thời và tiếp liệu cần thiết" đã được cung cấp cho các thủy thủ.

Tuy nhiên, nước này cho đến nay vẫn từ chối cho họ cập cảng Trung Quốc.

Một số thủy thủ trên hai con tàu đã lên tiếng và cho biết họ "kiệt sức" sau nhiều tháng lênh đênh trên biển.

Một trong số các thủy thủ đoàn, kỹ sư Virendrsingh Bhosale, cho biết thủy thủ đoàn đã bỏ lại gia đình ở nhà.

Anh ấy nói với đài SBS của Australia: "Thậm chí đôi khi tôi gọi điện về nhà, tôi đã khóc khi nói chuyện với mẹ hoặc vợ tôi".

Ông Bhosale cho biết ông đã dành 16 tháng trên con tàu. Ngày 23/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian cho biết về các tàu mắc cạn: "Ở Trung Quốc, có các yêu cầu rõ ràng về phòng chống dịch bệnh tại các cảng và kiểm dịch thủy thủ đoàn. Tất cả đều dựa trên cơ sở khoa học. Chính quyền địa phương đã liên lạc chặt chẽ với phía Ấn Độ. Họ đã phản ứng kịp thời với những lời kêu gọi của phía Ấn Độ và cung cấp sự thuận tiện và hỗ trợ cần thiết trong khi tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch bệnh ".

Một trong hai con tàu là Jag Anand bị mắc kẹt gần cảng Jingtang ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc từ hồi tháng 6/2020.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục căng thẳng về ranh giới Ranh giới Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa hai siêu cường thế giới. Một cuộc đụng độ lãnh thổ giữa lực lượng quân sự hai nước trong khu vực tranh chấp Ladakh khiến ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng vào tháng 6/2020.