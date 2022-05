Ấn Độ có một trong những mạng lưới đường bộ lớn nhất trên thế giới, và đang nổi lên như một mạng lưới phát triển nhanh nhất. Với nhiều phương tiện lưu thông trên đường, an toàn giờ đây trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, và là một vấn đề phát triển chính và mối quan tâm về sức khỏe cộng đồng.

Để giúp giải quyết vấn đề này, Chính phủ Ấn Độ đang đặt mục tiêu giảm 50% tỷ lệ tử vong do giao thông trên các tuyến đường của Ấn Độ vào năm 2030, mở đường cho chính sách VISION ZERO. Khi Ấn Độ nâng cao chỉ số an toàn đường bộ của mình, sức mạnh dự đoán của AI sẽ đóng vai trò chuyển đổi trong việc tạo điều kiện cho người lái xe và những con đường thông minh hơn, an toàn hơn.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Đường bộ và Đường cao tốc Ấn Độ, Nitin Gadkari, gần đây đã thông báo rằng, ông có kế hoạch đưa công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống chính phủ để cải thiện ngành giao thông.

An toàn đường bộ đã trở thành một thách thức đối với các nước đang phát triển như Ấn Độ, và máy bay không người lái và robot dựa trên trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để điều tra pháp y về các vụ tai nạn đường bộ. Ảnh: @AFP.

Ông đã xác định một số lĩnh vực ưu tiên cho các ứng dụng AI, bao gồm điều tra pháp y sau vụ tai nạn, mô hình tai nạn tại điểm đen, chỉ báo kết quả mệt mỏi từ tài xế lưu thông, thiết bị phát hiện giấc ngủ và hệ thống tránh va chạm xe tiên tiến. Nhờ vậy, AI làm giảm nhu cầu can thiệp của con người vào các hệ thống an toàn đường bộ, làm cho chúng hoạt động hiệu quả hơn.

Ông cho biết: "Máy bay không người lái và robot dựa trên AI có thể được sử dụng để điều tra cấp pháp y về tai nạn đường bộ. có thể đo lường, phân tích và dự đoán chính xác tình trạng giao thông và có thể thực hiện các bước cần thiết để tránh xảy ra sự cố ", ông nói.

Cũng trong một tuyên bố gần đây, Bộ trưởng cho biết tích hợp AI trong an toàn giao thông đường bộ là "nhu cầu hàng ngày" của đất nước. An toàn đường bộ là một thách thức lớn đối với Ấn Độ, các con đường chứng kiến một số vi phạm quy tắc đường bộ và sự cẩu thả, có thể gây ra tai nạn nhỏ và lớn. Một chính sách giám sát chặt chẽ có ý nghĩa trong việc duy trì an toàn đường bộ.

Ấn Độ ghi nhận khoảng 500.000 vụ tai nạn đường bộ mỗi năm, với hơn 150.000 người chết. Những con số thống kê này là một trong những con số cao nhất trên thế giới. Theo số liệu của chính phủ, 35% trong tổng số vụ tai nạn giao thông thuộc về đường bộ và 84% tổng số vụ tai nạn đường bộ xảy ra với công dân trong độ tuổi từ 18 đến 60.

Gadkari đã yêu cầu các doanh nhân Ấn Độ phát triển các giải pháp dựa trên AI bản địa để giám sát và thực thi luật xe cơ giới. Hệ thống giám sát đường cao tốc hiện đang sử dụng phần cứng và phần mềm nhập khẩu. Gadkari tuyên bố rằng Bộ đã bắt đầu một dự án ban đầu với công nghệ dựa trên AI ở Nagpur. Công nghệ ở Nagpur sẽ được sử dụng để xác định các điểm đen trên đường và dự án sẽ tích hợp công nghệ học máy và AI trong các hệ thống an toàn trên đường quốc lộ. Các nhà chức trách cũng có kế hoạch sử dụng xây dựng kỹ thuật số, cho phép máy móc dịch các bản vẽ thiết kế trên thực địa bằng cách sử dụng cảm biến.

Chính phủ Ấn Độ cũng đã khởi xướng một hệ thống Giám sát Giao thông Nâng cao (ATMS) trên đường cao tốc Delhi Meerut Eastern Peri Foreign, và có kế hoạch áp dụng công nghệ này trên tất cả các quốc lộ. Hệ thống có thể được sử dụng để chụp biển số, xác định sự khác biệt trong giấy tờ xe và theo dõi các vi phạm quy tắc giao thông.

Các viện nghiên cứu hàng đầu của đất nước đã và đang phát triển và triển khai các giải pháp dựa trên công nghệ để giảm thiểu tai nạn đường bộ. Đầu năm ngoái, Viện Công nghệ Ấn Độ, Ropar (IIT-Ropar) đã phát triển một thuật toán để phát hiện người lái xe buồn ngủ bằng cách sử dụng công nghệ máy học và thị giác máy tính. Nhóm nghiên cứu cho biết họ đã sử dụng thuật toán thị giác máy tính để trích xuất các đặc điểm trên khuôn mặt như nhắm mắt và ngáp cũng như các kỹ thuật máy học để phát hiện hiệu quả mức độ tỉnh táo của người lái xe.

Lái xe an toàn: Trí tuệ nhân tạo có thể làm cho đường của chúng ta an toàn như thế nào. Ảnh: @AFP.

Hơn nữa, Tổng công ty Vận tải Đường bộ Bang Karnataka (KSRTC) cho biết, họ đã triển khai các công nghệ dựa trên AI để hạn chế tai nạn đường bộ và cải thiện an toàn cho hành khách trên xe buýt vào tháng 6 năm ngoái. Công ty đã nhận thầu việc triển khai Hệ thống cảnh báo va chạm (CWS) và Hệ thống Cảnh báo buồn ngủ cho người lái xe (DDS) được hỗ trợ bởi AI cho 1.044 xe buýt. CWS cung cấp các tính năng như cảnh báo va chạm khi nhìn về phía trước (FLCW), cảnh báo chệch làn đường (LDW).

Nó cũng sẽ tạo ra các cảnh báo thời gian thực. Đây có lẽ là lần đầu tiên trên cả nước một tập đoàn xe buýt nhà nước sử dụng công nghệ trên quy mô lớn để giảm thiểu tai nạn. Các tập đoàn xe buýt nhà nước khác cũng đang chờ đợi để áp dụng hệ thống này.

Tương tự, vào tháng 8 năm ngoái, Viện Công nghệ Ấn Độ ở Mandi (IIT-Mandi) đã phát triển một hệ thống giám sát đường thông minh để ngăn ngừa tai nạn do khúc cua gấp hoặc khuất tầm nhìn. Hệ thống hoạt động thông qua các cảm biến phát hiện tốc độ, hướng, độ dốc của dốc và loại phương tiện và báo hiệu cho người lái xe về lối rẽ sắp tới, theo báo cáo của Tạp chí OpenGov Asia.