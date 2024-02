An Giang: Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu An Giang: Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 91 đoạn địa bàn tỉnh An Giang, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.