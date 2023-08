Tham dự buổi làm việc tại Công an tỉnh An Giang còn có ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Công an tỉnh An Giang. Ảnh: CACC

Báo cáo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác, đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tóm tắt kết quả nổi bật mà Công an tỉnh An Giang đạt được những tháng đầu năm 2023.

Theo đó, 8 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị.

Chủ động xây dựng, triển khai công tác bảo đảm ANTT các dịp lễ, tết trong dân tộc, tôn giáo, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn, các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại An Giang.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương, chúc mừng những kết quả trên các mặt công tác của lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh An Giang nói riêng thời gian qua.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc tại Công an tỉnh An Giang. Ảnh: CACC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các thế hệ CAND không ngừng phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và sự bình yên của nhân dân. Qua đó, viết nên trang sử hào hùng của lực lượng CAND. Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao sự nỗ lực ấy, đồng thời tin tưởng lực lượng CAND hôm nay tiếp nối truyền thống của thế hệ đi trước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội nói riêng đối diện với rất nhiều thách thức, khó khăn. Nhiệm vụ của lực lượng Công an nói chung và Công an tỉnh An Giang nói riêng là rất nặng nề, cần nỗ lực nhiều hơn nữa.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ảnh: CACC

"An Giang là tỉnh có đường biên giới dài tiếp giáp nước bạn Campuchia, được đánh giá là tỉnh có vị trí chiến lược, địa bàn trọng điểm phía Tây Nam Tổ quốc. Công an tỉnh An Giang cần làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị vùng biên giới, mang lại bình yên cuộc sống cho người dân.

Luôn xác định rõ đặc điểm tính chất, vai trò của địa bàn biên giới để đề ra những yêu cầu, nhiệm vụ cùng các biện pháp chủ động, phòng ngừa phù hợp, hiệu quả trong các mặt công tác"- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, lực lượng CAND nói chung và Công an tỉnh An Giang sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chung sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển.



Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tóm tắt kết quả nổi bật mà Công an tỉnh An Giang đạt được những tháng đầu năm 2023. Ảnh: CACC

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh An Giang, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của cá nhân Chủ tịch nước đối với lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh An Giang nói riêng.

Đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh An Giang sẽ quán triệt, xây dựng chương trình hành động cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu và Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chụp hình lưu niệm. Ảnh: CACC

Lực lượng CAND nói chung, Công an tỉnh An Giang nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nắm chắc tình hình, không để đột xuất bất ngờ, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.