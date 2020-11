An Giang: Học sinh vùng sâu tiếp cận với giáo dục STEM

Phương pháp giáo dục và thực hành thiết bị STEM đã lần đầu tiên đến với hơn 2.000 học sinh và 150 giáo viên của 4 trường tiểu học tại huyện An Phú, tỉnh An Giang do Công ty 3M thực hiện với tổng chi phí tài trợ lên đến 22.000 USD.

Học sinh tiểu học huyện An Phú được tiếp cận với giáo dục STEM. Hợp tác với Loreto Việt Nam, dự án kéo dài 6 tháng đã mang đến cơ hội học tập STEM cho các trẻ em trên toàn huyện An Phú, giúp các em học sinh vùng sâu vùng xa có cơ hội tiếp cận với giáo dục STEM, từ đó truyền cảm hứng cho các em về đam mê khoa học.

Được triển khai từ tháng 5, dự án đã trang bị 2 phòng máy tính và 3 thư được cải tạo với hơn 1.000 bộ công cụ, dụng cụ và bộ sách thực hành STEM. Đồng thời với hoạt động giảng dạy trên lớp, việc tổ chức cuộc thi và hội chợ về thử nghiệm STEM cũng được chú trọng thực hiện để lan tỏa niềm vui thích học tập cho các em học sinh. Ngoài ra, 3M cũng tiến hành các khóa đào tạo kỹ năng và phương pháp giảng dạy STEM cho đội ngũ 20 giáo viên có chuyên môn về khoa học đến từ bốn trường tiểu học. Chương trình đã lan tỏa phương pháp học tập thực hành STEM và mang đến những trải nghiệm mới trong việc dạy và học cho đội ngũ giáo viên cũng như các em học sinh tại huyện. Dự án giáo dục STEM kéo dài 6 tháng tại huyện vùng sâu của An Giang. 'Là một trong những vùng sâu vùng xa nhất Việt Nam, hầu hết học sinh tiểu học ở huyện An Phú, tỉnh An Giang chưa bao giờ được tiếp cận với các hoạt động khoa học giáo dục. Dự án là một cơ hộii để các em được tiếp xúc gần hơn với khoa học, đồng thời giúp các em khám phá thế giới xung quanh, từ đó thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo của mình", ông Trần Anh Ngọc - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang cho biết. Dự án là một phần của các chương trình vì cộng đồng 3Mgives của tập đoàn 3M, với mục tiêu hỗ trợ các sáng kiến trong lĩnh vực giáo dục, nhằm cải thiện cuộc sống và cung cấp giải pháp cho những thách thức cấp bách nhất tại Việt Nam. Trong năm nay, 3M đặt mục tiêu tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn thông qua khoa học ứng dụng, đặc biệt hướng đến đối tượng học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng nông thôn Việt Nam.