An Giang: Nhân rộng điển hình tiên tiến và hoạt động cụm, khối thi đua

Năm 5 qua, phong trào thi đua yêu nước tỉnh liên tục phát triển trên tất cả lĩnh vực; được nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi, mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước của nhân dân trong thời kỳ mới. Đặc biệt trong đó có phong trào xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, phong trào xã hội từ thiện...

Các cá nhân, tập thể xuất sắc nhận Huân chương alo động hạng II, III tại Đại hội thi đua yêu nước

Thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới nổi lên nhưng một điểm sáng trong phong trào TĐYN ở An Giang. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có 1 huyện nông thôn mới (huyện Thoại Sơn), 2 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (TP Châu Đóc và TP Long Xuyên) được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Toàn tỉnh có 61/119 xã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 51,26%; có 6 xã đạt 15-18 tiêu chí, có 48 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, có 4 xã đạt 9 tiêu chí. Bình quân toàn tỉnh đạt 15,5 tiêu chí/xã.

Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" và "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh" thời gian qua cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Phong trào xây vận động xây nhà Đại đoàn kết, đóng góp quỹ "Vì người nghèo" phát triển mạnh; các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng các phương pháp làm ăn có hiệu quả, vươn lên làm giàu hợp pháp, thoát nghèo bền vững phát huy hiệu quả. Công tác đền ơn đáp nghĩa và giảm nghèo luôn được sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền các cấp và được sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân...

Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tấm gương điển hình, các mô hình và cách làm hay, nhiều sáng kiến cải tiến… đã được kịp thời phát hiện, giới thiệu trên các phương tiện truyền thông đại chúng và được các ngành, các cấp tổng kết kinh nghiệm, nhân rộng thành các phong trào thi đua ở phạm vi tỉnh, mang lại hiệu quả vô cùng to lớn.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: An Giang cũng là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào xã hội từ thiện, 11/11 huyện, thị xã, thành phố có những đội tình nguyện làm đường, làm nhà, xây cầu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Đã có nhiều mô hình, phong trào thi đua thực hiện các cuộc vận động lớn và các phong trào do Trung ương phát động đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Thông qua các phong trào thi đua nhiều tấm gương điển hình có mô hình, cách làm hay nhận được bằng khen, giấy khen của tỉnh và Trung ương.

Phong trào thi đua, khen thưởng trong thời gian tới được tỉnh xác định: Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng"; thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, xây dựng và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng giao quyền chủ động cho cơ sở, hướng đến đối tượng là người trực tiếp công tác, lao động, học tập, sản xuất và gắn với nhiệm vụ chuyên môn cụ thể. Công tác khen thưởng phải gắn liền với kết quả của phong trào thi đua, khen thưởng phải thật sự có tác dụng động viên, lôi cuốn, khuyến khích các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong việc tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác nhân rộng điển hình tiên tiến và hoạt động cụm, khối thi đua...

Dịp này, An Giang cũng trao huân chương lao động hạng Nhất Chủ tịch nước cho 2 cá nhân, và trao huân chương hạng Nhì và hạng Ba cho 11 tập thể và cá nhân. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã trao tặng bằng khen cho 54 tập thể và 170 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh An Giang giai đoạn 2015 – 2020.