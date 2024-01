An Giang: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật giả An Giang: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật giả

Sáng 13/1, CQCSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi".