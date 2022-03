Ăn súp suốt 10 năm, khi biết công thức, Từ Hi Thái hậu lập tức xử tử đầu bếp: Vì sao?

Từ Hi thái hậu là một người phụ nữ nắm quyền lực tối thượng vào giai đoạn cuối của nhà Thanh. Không những nổi tiếng là một người sống vô cùng xa hoa, Từ Hi Thái hậu còn được biết đến là cực kỳ khắt khe với chế độ ăn uống rất đặc biệt.

Trong cuốn "Từ Hi Thái hậu" của Từ Triệt, một chuyên gia nghiên cứu về triều Thanh, mỗi bữa ăn, vị thái hậu nổi tiếng được phục vụ tới 120 món khác nhau. Tuy nhiên bà chỉ ăn vài món và mỗi món ăn một đến hai miếng vì sợ bị đầu độc. Ngoài ra, vị thái hậu này còn sử dụng rất nhiều táo tươi, thơm ngon nhất mỗi ngày chỉ để ngửi mùi.

Trong những năm tháng cuối đời, Từ Hi Thái hậu rất quan tâm đến việc giữ gìn sức khỏe và đương nhiên việc khắt khe trong ăn uống cũng là để bảo vệ bản thân.

Từ Hi Thái hậu có lối sống vô cùng xa hoa. Ảnh: Sohu

Ngoài việc thường xuyên uống thuốc bồi bổ, Từ Hi Thái hậu cũng đặc biệt quan tâm đến những thực phẩm mà bà ăn. Các bữa ăn của vị thái hậu quyền lực này được những người đầu bếp giỏi nhất trong cung làm ra. Tất cả các món ăn trước khi được đưa đến cho thái hậu dùng đều phải được đặt trong những chiếc tủ hấp cách nhiệt.

Để thức ăn không bị nhiễm độc trên đường di chuyển, Từ Hi Thái hậu đã ra yêu cầu cứ cách vài bước lại phải bố trí một người ở hai bên đường và canh gác nghiêm ngặt. Khi các món ăn đến cung điện của bà, trước tiên phải trải qua kiểm tra của thái giám chuyên trách.

Nếu đũa bạc dùng để nếm từng món ăn bị chuyển sang màu đen thì đồng nghĩa là món đó đã bị nhiễm độc và không được ăn.

Các món ăn đều được thử độc trước khi Từ Hi Thái hậu dùng. Ảnh: Sohu

Trong cuốn "Thanh cung nhị niên ký" của Dụ Đức Linh (một nữ quan từng hầu hạ Từ Hi Thái hậu) có viết, Từ Hi Thái hậu là người rất am hiểu về ẩm thực và sự hiểu biết của bà khiến cho những chuyên gia cũng phải kinh ngạc. Một bữa ăn trưa của Từ Hi Thái hậu cần gần 100 người, từ đầu bếp đến thái giám, cung nữ phục vụ, từ thử độc đến phục vụ món ăn đều có rất nhiều quy trình.

Từ Hi Thái hậu rất thích ăn ức vịt hầm. Cách làm của món ăn này rất phức tạp. Cụ thể, vịt phải hấp trước, sau đó mới hầm và ninh nhừ trong nước canh cá. Như vậy, hương vị cuối cùng của vịt hầm sẽ vô cùng thơm ngon. Nhưng để làm được món vịt hầm này phải mất ít nhất 6 hoặc 7 tiếng.

Điều này có nghĩa là nếu Từ Hi Thái hậu muốn ăn món này thì "Bếp Tây" (nhà bếp riêng trong Tử Cấm Thành chuyên phục vụ thái hậu này) không thể làm ngay lập tức. Nhưng rõ ràng họ đều phải chuẩn bị mỗi ngày để phục vụ cho nhu cầu của vị thái hậu quyền lực này.

Nguyên liệu làm món súp khiến Từ Hi Thái hậu nổi giận

Tuy nhiên, những món sơn hào hải vị hầu hết đều không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá nhiều. Do đó, trong những năm cuối đời, Từ Hi Thái hậu thường ăn một món súp đặc biệt vì nó rất tốt cho đường tiêu hóa.

Đây là một món ăn đặc biệt được một đầu bếp trong cung sáng tạo ra để muốn lấy lòng Từ Hi Thái hậu.

Món súp rất ngon và đặc biệt có lợi cho sức khỏe nên Từ Hi Thái hậu đã ban thưởng cho người nấu món ăn này. Bà đã dùng món súp này liên tục trong suốt 10 năm.

Năm tháng qua đi, người đầu bếp nấu món súp cũng đến tuổi xin cáo lão về quê an dưỡng. Trước khi đi, Từ Hi Thái hậu cho gọi người đầu bếp này để hỏi về nguyên liệu làm ra món súp ưa thích của mình.



Người đầu bếp thành thật trả lời về những nguyên liệu của món súp được Từ Hi Thái hậu yêu thích, đó là từ nội tạng của cừu.

Sau khi biết được món súp mà mình ăn hàng ngày trong suốt 10 năm hóa ra được làm từ nội tạng cừu, Từ Hi Thái hậu cảm thấy mình bị mất thể diện. Bà nổi giận, lập tức ra lệnh chém đầu người đầu bếp này và từ đó trở đi bà không ăn món súp này nữa.