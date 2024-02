Ảnh: Cận cảnh hiện trường vụ cháy ở TP.HCM, 4 người tử vong, nhiều người được cứu Ảnh: Cận cảnh hiện trường vụ cháy ở TP.HCM làm 4 người tử vong, nhiều người được cứu

Trưa 17/2, Công an quận 10, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong, nhiều người khác được cứu an toàn.