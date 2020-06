ẢNH: Đường trăm tỷ chậm tiến độ, 'vắng' biển cảnh báo

Ngày 4/6, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh có công văn về việc đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án giao thông trên địa bàn tỉnh gửi chủ đầu tư, công an các huyện, thị xã, thành phố; các Ban quản lý dự án chuyên ngành; thanh tra Sở Giao thông vận tải sau vụ bé trai 5 tuổi tử vong dưới hố ga ven đường ở thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà).

Trong công văn, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan bố trí lãnh đạo phụ trách, theo dõi dự án thường xuyên, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi thi công như: Có hệ thống cọc tiêu, biển báo… bố trí rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí đào sâu, đắp cao, hạng mục đang thi công chưa hoàn thành.