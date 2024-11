Lũ bất ngờ đổ về TP Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế yêu cầu kiên quyết sơ tán dân ở vùng nguy hiểm

Sáng 25/11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở đất khiến 2 người trên địa bàn tỉnh bị thương.

Theo đó, vào khoảng 19h45 ngày 24/11, do mưa lớn kéo dài, quả đồi nằm sau ngôi nhà ở của gia đình ông Trần Văn Khưa (SN 1973, trú thôn Liên Hiệp, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới) xảy ra sạt lở.

Tại TP.Huế, nước sông dâng cao đã khiến rất nhiều tuyến đường bị ngập nặng từ sáng 25/11, nhiều phương tiện ô tô bị ngập lũ phải cứu hộ. Ảnh: CTV.

Đất đá từ quả đồi ập xuống khiến một phần ngôi nhà của gia đình ông Khưa bị sập, nhiều tài sản bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra sạt lở, trong ngôi nhà của gia đình ông Khưa có 8 người. Vụ sạt lở khiến ông Khưa và vợ ông này là chị A Hơ bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đưa vợ chồng ông Khưa đến điều trị tại cơ sở y tế. 6 thành viên còn lại trong gia đình được đưa đến trú tại nhà của người dân trong thôn.

Trước tình trạng mưa lớn kèo dài gây nguy cơ sạt lở rất cao, sáng 25/11, UBND huyện Phú Lộc đã chỉ đạo sơ tán 43 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở đất. Các hộ dân được sơ tán gồm 14 hộ khu vực Phú Gia của xã Lộc Tiến, 7 hộ ở thôn Trung Phước Tượng và Trung An của xã Lộc Trì, 10 hộ dân dọc đường quốc lộ 49B ở xã Lộc Bình và 12 hộ thôn Bạch Thạch của xã Lộc Điền.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 18/11 đến sáng sớm ngày 25/11 trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-400mm, riêng vùng núi các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền và thị xã Hương Trà 400-850mm, một số nơi cao hơn như Hương Phú (Nam Đông) 1.099mm, Bạch Mã 2.577mm, đỉnh Bạch Mã trên 2.997mm.

Dự báo từ chiều tối và đêm 26-28/11, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Nước lũ đã tràn qua Đập Đá, TP.Huế. Hiện nước các sông ở tỉnh đang lên nhanh do mưa rất lớn ở thượng nguồn. Ảnh: H.S.

Lúc 7h ngày 25/11, mực nước Sông Hương tại trạm Kim Long ở mức 2,99m, dưới báo động 3 là 0,51m; mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc ở mức 3,64m, trên báo động 2 là 0,64m. Tại TP.Huế, nước sông dâng cao đã khiến rất nhiều tuyến đường bị ngập nặng từ sáng 25/11.

Để ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, sáng 25/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ", không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu kiên quyết tổ chức sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, vùng ven sông, ven biển, cửa sông, ven phá; tăng cường tuyên tuyền, vận động người dân có phương án dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu chủ động ứng phó với mưa lũ, chia cắt có thể diễn ra dài ngày.