Ảnh hưởng bão số 5: Nhiều xã miền núi ở tỉnh Quảng Nam vẫn còn bị cô lập

Ngày 19/9, UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng bão số 5, trên địa bàn từ ngày 18/9 đã gây mưa to đến rất to, lượng mưa tăng từ 350-450mm, mưa lớn làm nhiều nơi vùng trũng của địa phương bị ngập úng cục bộ.

Tại huyện có khoảng 130 điểm sạt lở lớn tại hầu hết các tuyến đường trên địa bàn huyện, nhiều cầu treo bị lũ cuốn trôi. Đặc biệt, 4 hộ, 9 khẩu tại thôn Ahu, xã A Tiêng (huyện Tây Giang) bị cô lập. Ngay lập tức, hàng chục chiến sĩ công an, quân đội cùng lực lượng cứu hộ địa phương có mặt, dùng dây để vượt qua sông giải cứu người dân đến nơi an toàn.

Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 5 khiến nhiều xã miền núi ở tỉnh Quảng Nam bị ngập úng, cô lập - Ảnh CTV

Đến nay, theo thống kê sơ bộ có gần 50 nhà dân bị ngập lụt, hơn 100 ha diện tích lúa hè thu bị ngập úng do lũ, 35 con bò, trâu bị lũ cuốn trôi, hơn 10 ao cá bị lũ cuốn trôi, 10 ha diện tích đất lâm nghiệp bị sạt lở. Rất may đợt lũ này không có thiệt hại về người.

Ông Lê Hoàng Linh - Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn hiện nay do quá nhiều điểm sạt lở nên các tuyến đường lên vùng cao vẫn chưa thông tuyến. Đến 21 giờ ngày 18/9 chỉ tại trung tâm huyện có điện trở lại, còn các xã vùng cao chưa được khắc phục.

Nước lũ đổ về gây ngập nhiều xã ở huyện miền núi Tây Giang, tỉnh Quảng Nam - Ảnh CTV

"Đây là đợt thiệt hại do lũ lụt nặng nhất xảy ra ở địa bàn, hiện nay mưa đã tạnh, mực nước sông suối. UBND huyện đang chỉ đạo tập trung khắc phục, thông tuyến các tuyến đường huyết mạch để đảm bảo đi lại cho người dân.

Tiếp tục triển khai phương án sơ tán dân tại các nơi có nguy cơ sạt lở và các vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Huy động lực lượng giúp dân sửa chữa nhà nhà cửa, trường học bị ngập lụt, sạt lở…", ông Linh nói.