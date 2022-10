Một cán bộ công an thuộc phòng PC07 Công an TP.HCM thông tin với phóng viên, quán đang trong quá trình sửa chữa thì xảy ra cháy. Nhận định nguyên nhân ban đầu, vụ cháy do hàn cắt kim loại, bắn tia lửa vào vật liệu cách âm, dẫn đến cháy.