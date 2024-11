Điều tra vụ 2 nhóm ẩu đả, ném ly, chai bia gây náo loạn tại quán Beer Pub One More ở Gò Vấp Điều tra vụ 2 nhóm ẩu đả, ném ly, chai bia gây náo loạn tại quán Beer Pub One More ở Gò Vấp

Cơ quan chức năng quận Gò Vấp, TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 nhóm được cho là nhân viên của 2 quán trên đường Phạm Văn Đồng ẩu đả, ném ly, chai bia gây náo loạn.