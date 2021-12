Áp suất lốp ô tô quan trọng như thế nào khi xe vận hành?

Áp suất lốp xe ôtô là một phép đo áp suất không khí trong lốp xe. Đây là một khía cạnh quan trọng của việc bảo trì xe vì áp suất không phù hợp có thể ảnh hưởng đến sự an toàn, hiệu suất, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như tuổi thọ của lốp.

Vì vậy, bạn cần thường xuyên kiểm tra nhiệt độ lốp xe vì ảnh hưởng áp suất lốp thấp sẽ gây ra nhiều rắc rối cho xe ô tô. Nếu bạn liên tục chạy trên lốp xe với áp suất không khí thấp hơn mức cần thiết, nó có thể gây nguy hiểm cho bạn. Dưới đây là những ảnh hưởng không ngờ khi áp suất lốp xe ô tô thấp

Xe ô tô bị giảm tốc độ

Thực tế cho thấy, các tài xế chỉ giữ lại khoảng 80% áp suất của lốp xe, chính điều này sẽ làm xe giảm tốc độ. Ví dụ, khi áp suất trong lốp xe của bạn thấp hơn 6 PSI so với quy định của xe thì vận tốc xe của bạn có thể giảm tới 5%.

Áp suất lốp xe ôtô là một phép đo áp suất không khí trong lốp xe. Ảnh CT

Áp suất lốp đủ sẽ có tác động tích cực đến hiệu suất, khả năng xử lý cũng như quãng đường mà xe đi được.

Xe ô tô tăng phát thải khí

Áp suất lốp xe thấp cũng làm xe xả lượng khí thải nhiều hơn, bởi xe cần sử dụng nhiều năng lượng hơn để giúp xe lăn bánh mượt mà.

Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải đổ nhiên liệu nhiều hơn cho xe ô tô, điều này gây ra hiệu ứng xấu tới môi trường.

Tuổi thọ lốp xe giảm

Tuổi thọ lốp ngắn hơn có thể do áp suất lốp thấp. Điều này dẫn đến giảm 25% tuổi thọ của lốp. Bạn sẽ phải thay thế chúng thường xuyên hơn do bề mặt lốp xe không đủ độ dày tối thiểu dẫn tới mất an toàn.

Tuổi thọ lốp ngắn hơn có thể do áp suất lốp thấp. Ảnh CT

Tăng nguy cơ gây tai nạn

Áp suất lốp quá thấp là mối nguy hiểm lớn khi tham gia giao thông. Khi bề mặt của lốp tiếp xúc với đường nhiều hơn mức cần thiết, ma sát sẽ tăng lên.

Lúc này, ma sát gây ra nhiệt bổ sung, có thể khiến lốp xe nổ tung hoặc lốp bị tách ra. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ gây tai nạn.

Mất nhiều thời gian dừng xe

Tăng thời gian dừng xe, mất nhiều thời gian để dừng xe cũng là hiệu ứng của áp suất lốp xe ô tô thấp. Theo nhiều chuyên gia về chăm sóc bảo dưỡng, lốp xe thiếu hơi là nguyên nhân hàng đầu gây ra hiện tượng lật xe trên các mẫu xe SUV.

Vì vậy, để hạn chế các tình trạng trên hãy kiểm tra áp suất lốp xe ô tô thường xuyên và lái xe an toàn.