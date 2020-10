Áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh thêm, hồ Hòa Bình lại mở cửa xả đáy lúc nửa đêm

Cụ thể, hồi 01 giờ ngày 06/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên biển Đông ở vào khoảng 13,0-14,0 độ Vĩ Bắc; 114,2-115,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 300km về phía Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp trên biển Đông di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 01 giờ ngày 07/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.



Do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2,0-4,0m. Biển động mạnh.

Đường đi của áp thấp trên biển Đông. Ảnh: nchmf.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 06-11/10, ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm/đợt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Các tỉnh Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt; các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt.

Sau ngày 11/10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.

Trong khi đó, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Dự báo ngày 06/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ngày 06/10, khu vực vùng núi Bắc Bộ còn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao, hạ lưu sông Lô tiếp tục biến đổi chậm. Hồ Hòa Bình đã mở 01 của xả đáy vào lúc 24h00 ngày 05/10/2020, hồ Thác Bà chủ động vận hành các cửa xả để đưa về cao trình +58,0m.

Hồ Hòa Bình lại mở một cửa xả đáy vào 24 giờ ngày 5/10. Ảnh: I.T

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có tổng số 61.898 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06m, trong đó 1.006 tàu cá trong khu vực dự kiến ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và 886.307 ha diện tích nuôi trồng trên biển, ven bờ; 80.954 ha diện tích nuôi trong sông hồ và 221.600 lồng bè.

Trước diễn biến phức tạp của các hình thái thời tiết, ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ trên hệ thống sông Hồng và mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà để tham mưu chỉ đạo, điều hành kịp thời, đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du các hồ chứa.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp trên biển Đông, mưa, lũ, dông, lốc, sét kịp thời cảnh báo đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền

Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các khu nuôi trồng thủy sản ven biển, các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.