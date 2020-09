Tuần tới, Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh đầu tiên, cộng áp thấp nhiệt đới, nguy cơ mưa to

Cụ thể, trong công văn gửi Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 13/9, ở vùng biển Philippines có một vùng áp thấp đang hình thành.

Trung tâm Dự báo khí tượng Quốc gia nhận định, vào khoảng giữa tuần tới (16-17/9), vùng áp thấp nhiệt đới nói trên sẽ có khả năng cao đi vào biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, hướng vào đất liền nước ta.

Hiện trường vụ sạt lở do mưa lũ khiến 1 người tử vong tại Hà Giang ngày 12/9. Ảnh: Báo Hà Giang.

Ngoài ra, vào khoảng giữa tuần, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đẩy rãnh áp thấp qua Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp trên, cộng với áp thấp nhiệt đới nên ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to, kèm nguy cơ về giông, lốc, sét, gió giật mạnh trong những ngày cuối tuần.

Trong khi đó, đêm qua và sáng sớm nay (13/9), ở vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 12/9 đến 07h ngày 13/9) như: Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 106mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 71mm, Hà Giang 70mm,… Mưa lớn đã gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều nơi trong tỉnh Hà Giang.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến 10h ngày 12/9, mưa lũ làm 66 nhà bị ngập nước ở huyện Mèo Vạc.

Mưa lũ cũng làm sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ảnh: Báo Hà Giang.

Nước lớn gây ngập úng 1,3 ha/12 hộ trồng rau tại tổ 9, phường Ngọc Hà (TP.Hà Giang); hơn 10 ha hoa màu tại thị trấn Mèo Vạc và các khu vực khác của huyện Mèo Vạc. Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng. Mưa lũ, sạt lở đất cũng làm 1 người chết; thiệt hại nhiều tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Hiện tại, các địa phương trong tỉnh vẫn đang tiếp tục công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ, nhanh chóng hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong. Tổ chức trực ban 24/24h nắm bắt diễn biến của thời tiết và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống thiên tai trên địa bàn.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trong chiều tối và đêm nay (13/9), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-40mm/12h, riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 50mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Chiều tối và đêm nay (13/9) có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.