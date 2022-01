Apple, Facebook không phải là nơi tuyệt vời để làm việc nữa

Thực tế, trước đây các công ty công nghệ lớn như Meta, Apple từ lâu được coi là một trong những nơi làm việc đáng mơ ước nhất thế giới cung cấp vô số đặc quyền và lợi ích cho nhân viên, nhưng giờ đây họ đang mất dần đi sự tỏa sáng của chính mình trong mắt của nhân viên.

Cụ thể, dựa trên danh sách Những nơi tốt nhất để làm việc vào năm 2022 từ Glassdoor, một nhà cung cấp thông tin chi tiết về công ty và công việc, xếp hạng và hồ sơ ít hài lòng theo các đánh gia từ nhân viên, kết quả cho thấy công ty Meta (Facebook cũ) đã rớt từ vị trí thứ 11 năm 2021 xuống thứ 47 vào đầu năm 2022. Trong 12 năm kể từ khi bảng xếp hạng ra đời, công ty mạng xã hội này luôn giữ thứ hạng cao, nhưng giờ đây đã rớt xuống vị trí thấp kỷ lục, tụt 36 bậc trên bảng xếp hạng hàng năm của Glassdoor về những nơi tốt nhất để làm việc, sau làn sóng tranh cãi và khủng hoảng PR nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Meta, Apple rớt hạng mạnh trong top nơi làm việc tốt nhất. Ảnh: @AFP.

Theo các chuyên gia nhân sự quốc tế nhận định, kết quả này cũng dễ hiểu vì rất nhiều nhân viên không hài lòng do công ty này thường xuyên bị công chúng giám sát và chỉ trích liên quan đến các bê bối dữ liệu, kèm theo đó là lãnh đạo hành động thiếu quyết đoán về các vấn đề trên nền tảng, cũng như thiếu tính định hướng tương lai của công ty.

Không thể không nhắc tới gian đoạn cuối năm 2021, Meta hứng chịu nhiều sóng gió sau khi "người thổi còi" cựu nhân viên Frances Haugen tiết lộ hàng nghìn trang tài liệu nội bộ về những tác động tiêu cực của mạng xã hội này đến thanh thiếu niên, hay họ đã nhận ra nhiều nội dung ảnh hưởng xấu đến người dùng nhưng vẫn bỏ qua vì lợi nhuận. Thậm chí, cựu nhân viên, Frances Haugen đã chia sẻ các tài liệu với một số hãng tin tức, bao gồm The Wall Street Journal, cũng như Quốc hội Mỹ, và nộp đơn khiếu nại lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

"Đã có những xung đột lợi ích giữa những gì tốt cho công chúng và những gì tốt cho Facebook. Và Facebook hết lần này đến lần khác chọn cách tối ưu hóa lợi ích của chính mình như kiếm nhiều tiền hơn, mà không quan tâm đến sự an toàn của người dùng", Haugen tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn trên kênh "60 Minutes" của CBS vào tháng 10 năm ngoái. Vào tháng 9, một cuộc điều tra của The Wall Street Journal cho thấy công ty truyền thông xã hội đã biết về những tác động tiêu cực của ứng dụng chia sẻ ảnh và video Instagram.

Nvidia chiếm vị trí đầu bảng như Facebook, Zoom giảm trong bảng xếp hạng Glassdoor. Ảnh: @AFP.

Nhưng công ty đã bác bỏ những báo cáo đó, nhưng cũng đã thực hiện các bước để chú ý đến những lời chỉ trích của các nhà lập pháp, như tạm dừng công việc trên một phiên bản Instagram dành cho trẻ em.

Động thái phản ánh rõ nét khi công ty Meta phải chịu đựng một loạt tranh cãi trong suốt năm, đó là sự ra đi của các nhân sự cấp cao bao gồm Phó chủ tịch tiếp thị toàn cầu của Instagram Melissa Waters, người đứng đầu Messenger Stan Chudnovsky, Giám đốc tài chính Facebook David Marcus, giám đốc tiếp thị kinh doanh toàn cầu và giám đốc sáng tạo Mark D'Arcy và cả giám đốc doanh thu David Fischer.

Thật ra, Facebook đã giành vị trí hàng đầu của Glassdoor vào năm 2018 nhưng trượt hạng vào năm 2019 do ảnh hưởng từ vụ bê bối dữ liệu Cambridge Analytica vì một cáo buộc vi phạm dữ liệu và cố gắng làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Có chuyên gia quốc tế nhận định, việc Mark Zuckerberg cố gắng làm chệch hướng sự chú ý khỏi danh tiếng ngày càng độc hại của Facebook bằng một cái tên mới - Meta vẫn không đủ ngăn được sự tụt dốc của công ty này trong bảng xếp hạng nơi làm việc hàng đầu của Glassdoor.

Ảnh: @AFP.

Không kém cạnh Meta, Apple cũng rớt từ vị trí thứ 31 xuống 56 (tụt 25 hạng). Dù Apple được đánh giá cao về lợi ích và phúc lợi tổng thể, nhưng nhiều nhân viên cho biết họ phải chịu áp lực thực hiện công việc theo từng mốc thời gian một cách nghiêm ngặt, cùng các vấn đê bất bình đẳng trong ứng xử, về các vụ bạo hành, quấy rối tình dục, phân biệt đối xử và trả đũa trong công việc dẫn đến căng thẳng và tổn hại sức khoẻ tinh thần.

Hiện tại, theo cấp số nhân ngày càng có nhiều người đứng ra tổ chức các phong trào phản ánh tiêu cực về điều kiện làm việc và yêu cầu công ty Apple cải cách. Việc kêu gọi diễn ra nội bộ trên nền tảng Slack và công khai trên Twiter.

Ngoài Meta và Apple, một công ty công nghệ khác cũng tụt hạng mạnh là Zoom. Từ vị trí 22 năm 2021, nền tảng họp trực tuyến này lao dốc xuống thứ 100. Cũng theo bảng xếp hạng 2022 của Glassdoor, công ty có môi trường làm việc tốt nhất hiện nay là hãng sản xuất chip Nvidia. Danh sách hàng năm của Glassdoor dựa trên đánh giá của nhân viên cho thấy, Nvidia đã tăng một vị trí để đánh bật công ty tư vấn quản lý Bain & Co khỏi vị trí dẫn đầu. Bain & Co tụt xuống vị trí thứ ba, sau nhà sản xuất phần mềm B2B HubSpot Inc. Các tên công nghệ đáng chú ý khác bao gồm Google ở hạng 7 và Salesforce ở hạng 10.

Glassdoor cho biết nền tảng của họ có hơn 100 triệu bài đánh giá và thông tin chi tiết của gần 2 triệu công ty và hơn 55 triệu người dùng duy nhất truy cập trang web mỗi tháng. Cuộc khảo sát hàng năm của Glassdoor dựa trên các đánh giá của nhân viên ẩn danh về một số khía cạnh tại nơi làm việc của họ bao gồm cơ hội nghề nghiệp, lương thưởng, văn hóa và giá trị, sự đa dạng và hòa nhập của quản lý cấp cao cũng như cân bằng giữa công việc và cuộc sống.