Argentina đánh bại Pháp và dấu ấn chiến thuật từ Deschamps - Scaloni

Bất kỳ HLV nào trước khi bước vào 1 trận đấu đều phải làm những việc như nghiên cứu đối phương, định hình lối đá, sắp xếp đội hình... Họ sẽ cố gắng làm cho đối phương bất ngờ. Khi thực tế trận đấu diễn ra không có lợi, hoặc cần cách tiếp cận mới, họ sẽ tìm cách điều chỉnh bằng cách sử dụng quyền thay người, hay hoán đổi vị trí thi đấu của các cầu thủ trên sân, điều này người xem có thể dễ dàng nhận ra. Hoặc họ điều chỉnh theo cách chúng ta khó nhận biết hơn nhiều, đó là những điều chỉnh để thay đổi cách xử lý tình huống của từng cầu thủ thi đấu trên sân, kiểu như yêu cầu từng cầu thủ cụ thể tập trung bóng vào đâu?, biên hay trung lộ?, hạn chế hay tăng cường đột phá, sút xa, tiếp tục hay thôi thoát pressing bằng cách cầm bóng phối hợp nhỏ …v …v …

Messi nâng cao chức vô địch World Cup 2022 cùng các đồng đội.

Trận Chung kết giữa Argentina và Pháp là một trận đấu thể hiện rất rõ bàn tay điều chỉnh của HLV Didier Deschamps và HLV Lionel Scaloni, tạo ra 1 trận đấu kịch tính, thế trận đảo chiều nhiều lần và rõ ràng, 1 trận đấu rất hay, cả về mặt cảm xúc, trình độ kỹ thuật cá nhân đỉnh cao, đến các diễn biến chiến thuật ở trên sân..

Vào trận, các cầu thủ Argentina áp đảo toàn phần. Một trong những bất ngờ mà HLV Lionel Scaloni dành cho HLV Deschamps đó là điều Di Maria sang cánh trái thay vì đá ở cánh phải như các trận đấu trước. Anh chơi cực hay trong trận đấu này, với các đường đi bóng, phối hợp lắt léo ở bên cánh trái. Việc cầu thủ thuận chân trái chơi ở cánh trái sẽ thuận cho anh ta hơn trong việc che, giữ bóng, đi bóng hay tạt cánh. Điều này sẽ gây khó khăn hơn cho hậu vệ đối phương khi theo kèm anh ta, ngoại trừ trường hợp anh ta bẻ bóng đi vào trung lộ để dứt điểm. Vì khi đó anh ta buộc phải sút bóng bằng chân phải, chân không thuận.

Thực tế thì đã có một trường hợp Di Maria dứt điểm bằng chân phải, bóng bay lên trời giống như cú sút của 1 cầu thủ nghiệp dư. ĐT Argentina kiểm soát bóng vượt trội, liên tục đưa ra các pha tấn công nguy hiểm. Họ pressing và đẩy các cầu thủ Pháp phải lùi về sân nhà. ĐT Pháp không có bóng để chơi. Họ không làm sao phối hợp để thoát pressing được và nhanh chóng mất quyền kiểm soát bóng ngay sau khi cướp được bóng từ chân các cầu thủ Argentina. Mọi người đều cảm thấy rằng, nếu cứ tiếp tục đá như vậy, bàn thắng cho đội Argentina chỉ là vấn đề thời gian. Giai đoạn này ĐT tuyển Pháp như không còn là chính họ nữa, họ đá như thể một đội bóng chiếu dưới. Và đúng như lo ngại về hàng phòng thủ của Pháp, trong một pha truy cản non nớt của Dembale, Di Maria ngã trong vòng 16m50. Messi ghi bàn thắng mở tỷ số cho Argentina từ chấm phạt đền.

Sau giai đoạn chiếm ưu thế vượt trội trong việc kiểm soát thế trận của ĐT Argentina ở hiệp 1, qua đầu hiệp 2 và có 2 bàn thắng, là đến lượt ĐT Pháp chiếm ưu thế sau những điều chỉnh nhân sự của cả 2 đội. ĐT Pháp kiểm soát bóng và tổ chức các đợt tấn công ồ ạt với tốc độ và sức trẻ, sự càn lướt của Mbappe cùng đồng đội, tạo ra cảm giác là các cầu thủ Argentina sẽ không thể cản phá nổi. Đây không phải là trận đấu đầu tiên ở giải đấu này mà Mbappe thi đấu bùng nổ ở hiệp 2 sau hiệp 1 im hơi lặng tiếng. Chúng ta sẽ không thể biết chắc chắn lý do thực của điều này. Nhưng có 1 cách để lý giải, đó là cầu thủ này đã chủ động phân phối sức cho 2 hiệp đấu. Hiệp 1, khi tất cả các cầu thủ trên sân cùng còn khỏe, anh chạy cầm chừng, giữ sức. Hiệp 2, khi các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ theo kèm anh xuống sức, đó là khi anh tung những bước chạy thần tốc. ĐT pháp có 2 bàn thắng gỡ hòa trong giai đoạn này, đều do công của Mbappe, 1 từ chấm phạt đền và 1 từ cú vô lê tuyệt đẹp. Có thể do những điều chỉnh từ nhân sự đến cách chơi bóng của HLV ĐT Pháp đã tạo nên sự thay đổi này. Nhưng có một yếu tố khác, đó là chính ĐT Argentina đã chủ động giảm bớt áp lực tấn công, bằng cách tăng cường hàng phòng ngự, mà rõ nét nhất là việc rút Di Maria ra nghỉ.

Sau khi ĐT Pháp có 2 bàn thắng gỡ hòa, có cảm giác rằng những điều chỉnh tăng cường phòng ngự để giữ tỷ số, điển hình là việc rút Di Maria ra nghỉ, nhường thế trận cho ĐT Pháp của HLV Lionel Scaloni là sai lầm. Nhưng thực ra, khi đã dẫn trước đối thủ 2 bàn, trận đấu thì đã sang đến hiệp 2, mọi đội bóng thi đấu thực dụng chứ không riêng Argentina, đều sẽ toan tính như vậy. Đã có quá nhiều tấm gương của việc 1 đội bóng phải trả giá bằng thất bại cho việc tiếp tục hăng say tấn công sau khi đã dẫn trước đối phương rồi.

Hơn nữa, việc duy trì áp lực tấn công liên tục lên hàng phòng ngự đối phương tiêu hao thể lực của đội bóng rất nhiều. Để pressing, đánh chặn các ý đồ tấn công của cầu thủ đối phương trên khắp mặt sân, để cầm bóng phối hợp và tổ chức tấn công vào khung thành đối phương đều cần các cầu thủ phải di chuyển rất nhiều, đặc biệt là khi phải làm việc đó với một đối thủ ngang cơ. Không một đội bóng nào có thể làm như vậy suốt 90 phút của trận đấu trước 1 đội bóng như ĐT Pháp. Argentina làm được việc đó trong cả hiệp 1 của trận chung kết đã là quá hay rồi.

Vào hiệp phụ thứ nhất, các cầu thủ Argentina đã điều chỉnh, họ không cho các cầu thủ Pháp có thể huy động nhân lực để tổ chức các đợt tấn công ồ ạt như cuối hiệp 2 nữa. 2 đội thi đấu cân bằng hơn và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành của nhau. Các đợt tấn công của 2 bên tỏ ra khá hiệu quả khi đều gây được sóng gió trước khung thành đối phương, mặc dù cách thức tổ chức các đợt tấn công đó là không giống nhau. Trong khi các cầu thủ Pháp tấn công bằng tốc độ, sức mạnh và số nhịp chuyền không nhiều thì các cầu thủ Argentina đã có những pha phối hợp chuyền ngắn nhiều nhịp, ăn ý, nhịp nhàng và rất khó hình dung để tổ chức cản phá. Trong 1 pha phối hợp như vậy, sau mấy nhịp ban đập, bóng đến chân Messi và anh đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 2. Một lần nữa, khi kết cục có vẻ như đã an bài, các cầu thủ Argentina cầm bóng câu giờ chờ hết trận, một việc mà họ làm rất thạo, thì 1 cầu thủ Argentina lại để bóng chạm tay trong vòng cấm địa sau cú sút của Mbappe. Và tỷ số trận đấu lại cân bằng sau quả penalty của Mbappe.

Vượt qua loạt luân lưu, ĐT Argentina giành chức vô địch, một cái kết đẹp cho họ cũng như cho cá nhân Messi. Đây được coi là một trong các trận Chung kết hay nhất trong các trận Chung kết World Cup đã từng diễn ra, khép lại vòng chung kết thú vị vào loại bậc nhất trong lịch sử World Cup.