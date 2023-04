Diễn viên huyền thoại Arnold Schwarzenegger sẽ trở lại màn ảnh lớn sau một thời gian dài vắng bóng với bộ phim phiêu lưu hành động "Breakout". Bộ phim do hãng Anton sản xuất sẽ ra mắt tại LHP Cannes tới đây.

Đạo diễn Scott Waugh của "Expendables 4" sẽ chỉ đạo bộ phim, trong đó Arnold sẽ đảm nhận vai chính Terry Reynolds. Trong phim, con trai của Reynolds là Daniel bị kết án 25 năm tù ở nước ngoài. Reynolds quyết định tiến hành một cuộc đào tẩu đầy nguy hiểm để cứu con trai và phải vượt ngục trong cuộc đua với thời gian nhằm tránh bị bắt, cũng như để chạy trốn khỏi đất nước.

Arnold Schwarzenegger trở lại với màn ảnh rộng

Arnold Schwarzenegger trở lại với màn ảnh lớn. (Ảnh: IT).

Phim sẽ được bấm máy vào năm nay tại Đông Âu. Anton và Off The Pier Productions (Canary Black) đang tài trợ và sản xuất, Anton sẽ đảm nhận toàn bộ khâu phát hành trên toàn thế giới, còn UTA Independent Film Group sẽ phát hành tại Mỹ.

Kịch bản được viết bởi Richard D'Ovidio, dựa trên một câu chuyện mà ông tạo ra cùng với Nicole D'Ovidio. D'Ovidio hiện đang viết kịch cho bộ phim của Apple có tên "The Last Frontier" mà ông đồng sáng tạo. Ông cũng đã viết kịch bản cho bộ phim "The Call" với sự tham gia của Halle Berry.

Đây là dự án có ngân sách lớn, đánh dấu sự trở lại của huyền thoại màn ảnh Schwarzenegger kể từ bộ phim "Terminator: Dark Fate" năm 2019. Trong thời gian tới, nam nghệ sĩ sẽ tham gia vào loạt phim Netflix "Fubar", dự kiến phát hành vào tháng sau. "Kung Fury 2" vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ sau khi quay vào năm 2019, trong khi phần tiếp theo phải lùi lại vì cái chết đột ngột của đạo diễn Ivan Reitman.

Vai diễn mang tính biểu tượng của Arnold Schwarzenegger trong "Terminator". (Ảnh: IT).

Arnold Schwarzenegger là diễn viên, nhà chính trị và cựu vận động viên thể hình người Áo. Ông sinh ra tại Thành phố Thal, Áo, năm 1947. Cha của ông là một cảnh sát và cũng là một cựu chiến binh Thế chiến II. Schwarzenegger bắt đầu tập luyện thể hình từ khi còn rất trẻ và trở thành một trong những vận động viên thể hình nổi tiếng nhất thế giới trong những năm 1970.

Sau khi giành được nhiều danh hiệu và giải thưởng thể hình, Schwarzenegger đã chuyển hướng sang sự nghiệp diễn xuất. Ông đóng vai chính trong bộ phim đầu tiên của mình là "Hercules in New York" vào năm 1970. Sau đó, ông tham gia các bộ phim khác và trở nên nổi tiếng với các vai diễn hành động trong các bộ phim như "Conan the Barbarian", "Terminator" và "Predator".

Arnold Schwarzenegger khi còn trẻ. (Ảnh: IT).

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Schwarzenegger còn tham gia chính trị và từng đảng viên của Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ. Ông đã được bầu làm Thống đốc bang California từ năm 2003 đến năm 2011. Trong thời gian đó, ông thúc đẩy các chính sách về năng lượng và môi trường, cải cách sự nghiệp giáo dục và thúc đẩy xây dựng đường cao tốc.

Schwarzenegger cũng là tác giả của nhiều cuốn sách về thể hình và sức khỏe. Ông cũng là chủ sở hữu của một nhà hàng và một chuỗi phòng tập thể hình tại Mỹ.

Schwarzenegger đã kết hôn với vận động viên thể hình Maria Shriver vào năm 1986 và có với nhau bốn người con. Tuy nhiên, họ đã ly dị vào năm 2011. Ông cũng có một con trai với người giúp việc của gia đình vào những năm 1990.