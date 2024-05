Atalanta vô địch Europa League, AS Roma sẽ hưởng lợi?

Atalanta sẽ "giúp" AS Roma dự Champions League ?

Rạng sáng nay (23/5), trận chung kết Europa League mùa giải 2023/2024 giữa Atalanta và Bayer Leverkusen đã diễn ra tại Dublin (Ireland). Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Atalanta đã thi đấu rất xuất sắc để giành chiến thắng 3-0 với cú hat-trick của Lookman.

Chức vô địch vừa giành được giúp Atalanta chấm dứt cơn khat danh hiệu kéo dài tới 61 năm. Bên cạnh đó, theo quy định của LĐBĐ châu Âu (UEFA), đội vô địch Europa League đương nhiên có suất dự Champions League mùa sau.

Atalanta đã vô địch Europa League đầy ấn tượng. Ảnh: UEFA

Thực tế, ngay cả khi thua Bayer Leverkusen, tấm vé dự Champions League mùa giải 2024/2025 vẫn nằm trong tay Atalanta theo con đường Serie A. Sau 37 vòng đấu tại Serie A, Atalanta hiện đang xếp thứ 5 với 66 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +28, hơn đội xếp thứ 6 AS Roma 3 điểm và cũng hơn hẳn về chỉ số phụ.

Ở mùa giải này, theo cách tính điểm trên bảng xếp hạng các quốc gia của UEFA, Italia và Đức sẽ có 5 suất dự Champions League mùa tới. Do đó, nếu Atalanta giữ được vị trí thứ 5 ở Serie A, họ thậm chí không cần quan tâm đến kết quả trận chung kết với Bayer Leverksen.

Nhưng vào lúc này, Atalanta đang được tận hưởng niềm vui và một đội bóng có thể "gặp may ké" là AS Roma. Tuy nhiên, số phận của AS Roma không chỉ do họ quyết định mà còn phụ thuộc khá nhiều vào chính Atalanta.

Tại vòng cuối cùng của Serie A, nếu Atalanta chỉ thắng hoặc hòa Torino, Serie A sẽ có 6 suất dự Champions League mùa tới gồm Inter Milan, AC Milan, Bologna, Juventus, Atalanta và AS Roma. Điều này xuất phát từ việc Atalanta không lọt vào top 4 của Serie A nên nhận vé thi đấu Champions League với tư cách nhà vô địch Europa Leagua mùa trước. Do đó, suất còn lại tự động được đẩy sang cho AS Roma.

Nếu giữ được vị trí thứ 6, AS Roma sẽ hưởng lợi trong trường hợp Atalanta kết thúc Serie A mùa này ở vị trí thứ 5. Ảnh: SP

Nhưng nếu Atalanta thắng Torino và 1 trong 2 đội đứng trên họ là Bologna (68 điểm, sẽ gặp Genoa) và Juventus (gặp Monza) để thua, Atalanta sẽ lọt vào top 4. Khi đó, Serie A lại chỉ có 5 suất dự Champions League và AS Roma đứng thứ 6 chỉ được chơi ở Europa League mùa sau.

Với cách tính toán này, AS Roma đương nhiên rất hy vọng Atalanta sẽ thi đấu với động lực vừa phải ở vòng hạ màn Serie A. Khi đó, Serie A sẽ chiếm số lượng lớn tại Champions League phiên bản mới với 36 đội tranh tài.