Ba cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam bị khởi tố về tội Nhận hối lộ

Bị can Phạm Đức Ngọc (sinh năm 1966), chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới. Ảnh: BCA

Chiều 5/1 nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM mở rộng điều tra các vụ án "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" và "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Bị can Trần Anh Quân (sinh năm 1963), Quyền Trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới. Ảnh: BCA

Bị can Đặng Trần Khanh (sinh năm 1976), Phó trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới. Ảnh: BCA

Trước đó, ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ba cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội "Nhận hối lộ".

Ba bị can gồm: Trần Anh Quân (sinh năm 1963), Quyền Trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới, Đặng Trần Khanh (sinh năm 1976), Phó trưởng Phòng Kiểm định xe cơ giới, Phạm Đức Ngọc (sinh năm 1966), chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới.

Ngay sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã tiến hành khám xét nơi làm việc và chỗ ở của ba bị can tại TP.HCM và Hà Nội.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.