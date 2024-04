"Bà chủ khách sạn” 2 con xinh đẹp chúc mừng Phan Văn Đức

Vợ đẹp chúc mức Phan Văn Đức đã ghi bàn

Phan Văn Đức được HLV Kiatisak tung vào sân ở phút 90 trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và CLB CAHN ở vòng 14 V.League 2023/2024 tối 31/3. Đây là lần đầu tiên tiền vệ người Nghệ An ra sân thi đấu sau hơn 1 năm nghỉ để điều trị chấn thương. Trong ngày tái xuất, anh chỉ cần 5 phút để tỏa sáng. Phút 90+5, Hồ Văn Cường đột phá và dọn cỗ cho Phan Văn Đức đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB CAHN. Sau trận, Phan Văn Đức được bà xã Võ Nhật Linh khen "Tuyệt vời" và động viên anh tiếp tục cố gắng trong những trận đấu sắp tới.

Đây là bàn thắng đầu tiên Phan Văn Đức cho CLB CAHN kể từ khi gia nhập đội bóng này mùa giải trước. Lần gần nhất tiền vệ xứ Nghệ ghi bàn tại V.League ở trận thua 1-4 của SLNA trước Hải Phòng ngày 13/11/2022.

Phan Văn Đức ghi bàn ngay sau khi trở lại từ chấn thưởng. Ảnh: CAHN FC.

Còn nhớ, hồi đầu tháng 3 vừa qua, trong lần trả lời báo chí, Phan Văn Đức thừa nhận, anh đã phải đối mặt với rất nhiều áp lực trong quãng thời gian điều trị chấn thương suốt 1 năm qua.

"Giai đoạn bị chấn thương là quãng thời gian rất tối tăm của tôi. Gần 1 năm trời tập hồi phục trong phòng khiến tôi rất chán, nhìn các đồng đội thi đấu tôi rất khao khát trở lại. Từ khi chuyển đến CAHN, tôi chưa thi đấu nhiều, gặp khá nhiều áp lực. Tôi đã ký với đội bóng 3 năm mà chưa thể hiện được gì. Bản thân cũng đã nhận tiền lót tay rất lớn nên áp lực vì thế cũng rất nhiều", Phan Văn Đức chia sẻ.

Phan Văn Đức đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh: FBNV.

Phan Văn Đức sinh năm 1996, được nhiều người biết đến sau khi cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018. Anh là một trong số những cầu thủ được HLV Park Hang-seo rất tin dùng trong 5 năm thành công của ông cùng bóng đá Việt Nam. Lần gần nhất Văn Đức ghi bàn cho đội tuyển ở trận thắng Trung Quốc 3-1 tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Theo tiết lộ, khi quyết định rời SLNA để gia nhập CLB CAHN vào đầu năm 2023, Phan Văn Đức đã ký hợp đồng 3 năm với đội bóng ngành công an. Số tiền "lót tay" của cầu thủ quê Nghệ An được cho là vào khoảng 5 tỷ đồng/năm, cao kỷ lục trong làng bóng đá Việt Nam thời điểm ấy. Bên cạnh đó, Phan Văn Đức còn hưởng lương lên tới 100 triệu đồng/tháng ở CLB CAHN. Sau khi ký hợp đồng, tiền đạo sinh năm 1996 đã nhận ngay 10 tỷ đồng tiền "lót tay" cho 2 năm đầu của hợp đồng...

Phan Văn Đức và vợ. Ảnh: FBNV.

Phan Văn Đức và cuộc sống vợ chồng hạnh phúc với bà xã Võ Nhật Linh

Về đời tư cá nhân, Phan Văn Đức kết hôn với vợ là Võ Nhật Linh vào năm 2020 và đã trải qua 4 năm hạnh phúc. Hai vợ chồng đã có với nhau 2 người con. Con gái đầu lòng của họ chào đời vào tháng 8/2020, được đặt tên là Dâu Tây. Tiếp theo đó, vào tháng 4/2022, Võ Nhật Linh đã sinh em bé thứ hai và đặt tên cho con trai là Khoai Tây. Sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ đã giúp hạnh phúc của gia đình họ thêm trọn vẹn.

Trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân với Phan Văn Đức, Nhật Linh đã được nhiều người biết đến với biệt danh "hot girl mầm non" nhờ vẻ đẹp tự nhiên và nụ cười tươi sáng. Cô từng chia sẻ niềm đam mê với sự đáng yêu và sự nghịch ngợm của trẻ nhỏ. Sau này, cô tốt nghiệp ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non từ Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, nhưng lại quyết định không theo đuổi sự nghiệp giáo dục. Thay vào đó, cô đã chọn đến TP.HCM để sinh sống và phát triển trong lĩnh vực công việc khác.

Võ Nhật Linh và Phan Văn Đức. Ảnh: FBNV.

Sở dĩ người ta còn gọi cô là "bà chủ khách sạn" vì cặp đôi Phan Văn Đức và Võ Nhật Linh đã đầu tư xây dựng một khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An, lấy tên "Duli Hotel". Khách sạn có 4 tầng và một tầng thượng rộng rãi phục vụ cho du khách ăn tiệc ngoài trời. Do Phan Văn Đức bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu thường xuyên nên khách sạn này chủ yếu do Nhật Linh quản lý.

Vừa chăm con, vừa quán xuyến việc kinh doanh, Nhật Linh gần như trở thành hậu phương vững chắc để chồng yên tâm cống hiến cho nền bóng đá nước nhà. Bận rộn là thế nhưng cô vẫn chăm chỉ tập luyện thể thao, ăn uống đúng cách để lấy lại vóc dáng xinh đẹp khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

Võ Nhật Linh. Ảnh: FBNV.

Trên trang cá nhân nàng WAG Võ Nhật Linh thường xuyên đăng ảnh về cuộc sống thường ngày. Không hổ danh là hotgirl xứ Nghệ, mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến mọi người phải hâm mộ khi vẫn sở hữu vóc dáng và gương mặt vẫn xinh đẹp như hồi con gái. Thậm chí vợ của tiền vệ sinh năm 1996 còn có nét đằm thắm, dịu dàng hơn sau khi làm mẹ của 2 bé.

Võ Nhật Linh. Ảnh: FBNV.