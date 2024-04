HLV Park Hang-seo: "Tôi cảm thấy thương cho vợ của Đoàn Văn Hậu"

HLV Park Hang-seo dí dỏm trêu Đoàn Văn Hậu

Ngày 28/3, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và "hotgirl" Chu Thanh Huyền đã tổ chức hôn lễ tại nhà trai ở xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội. HLV Park Hang-seo cũng có mặt tại đám cưới để chung vui cùng học trò. Dù không còn dẫn dắt ĐT Việt Nam, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc và nhiều cầu thủ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết.

Huấn luyện viên Park Hang-seo trêu đùa Văn Hậu trên trang cá nhân. Ảnh: Sport5.

Xuất hiện trong ngày vui của Quang Hải, HLV Park Hang-seo nắm chặt tay nam tiền vệ và chụp hình kỉ niệm cùng cô dâu, chú rể. Trên trang Facebook cá nhân, nhà cầm quân 66 tuổi cũng gửi lời chúc mừng hạnh phúc vợ chồng Quang Hải: "Vượt qua giông bão cuộc đời, cầu mong tình yêu hai bạn dành cho nhau luôn bền chặt. Chúc hai bạn vui tươi và hạnh phúc trong ngày cưới. Chúc mừng!".

Không chỉ dành những lời chúc đặc biệt cho nhân vật chính, HLV Park Hang-seo còn không quên hỏi thăm học trò cũ Đoàn Văn Hậu cùng vợ, kèm theo đó là những cử chỉ yêu thương dành cho cậu học trò cưng ngày nào. Thậm chí sau đó, ông còn những chia sẻ hết sức dí dỏm liên quan đến cặp đôi Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My:

"I feel sorry for Van Hau's wife. Not only do she have to stay healthy to take care of the newborn baby, but she also have to take care of this big boy too".

Dịch:

"Tôi cảm thấy thương cho vợ của Văn Hậu. Không chỉ phải giữ sức khoẻ để chăm sóc em bé sơ sinh, mà còn phải chăm cả thằng nhóc lớn đầu này nữa".

NHM rất thích thú trước chia sẻ của HLV Park Hang-seo và điên cuồng thả tim. Rõ ràng, trong mắt thầy Park, Đoàn Văn Hậu vẫn còn như một chàng trai chưa trưởng thành.

HLV Park Hang-seo từng dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam giai đoạn 2017-2023. Quang Hải và Đoàn Văn Hậu là hai học trò ông luôn tin tưởng, góp mặt trong đội hình chính của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Hiện tại, vị thuyền trưởng sinh năm 1957 vẫn chưa có bến đỗ. Ông chỉ làm công tác cố vấn cho CLB Bắc Ninh tại giải hạng Nhì.

Trong buổi lễ xuất quân, HLV Park Hang-seo có nhận câu hỏi về việc trở lại dẫn dắt ĐT Việt Nam. Ông ngập ngừng trong vài giây rồi đáp ngắn gọn: "Cảm ơn".